Togo: Un outil essentiel pour les systèmes d'information sanitaire

Du 24 au 28 février 2025, Lomé accueillera une rencontre dédiée à l'utilisation du District Health Information System 2 (DHIS2).

Il s'agit d'une plateforme logicielle open source, basée sur le web, conçue pour collecter, gérer et analyser les données de santé. Développée par l'Université d'Oslo, elle est largement utilisée dans plus de 70 pays, notamment dans les contextes à faibles et moyens revenus, pour gérer les systèmes d'information sanitaire.

Très utile pour le suivi des épidémies, couverture vaccinale, santé maternelle et infantile, et autres indicateurs de santé.

C'est également une aide pour les gouvernements et organisations afin d'allouer efficacement les ressources en identifiant les lacunes dans les services.

DHIS2 est au coeur des systèmes d'information sanitaire dans de nombreux pays en Afrique, Asie et Amérique latine.

La plateforme a transformé la manière dont les données de santé sont collectées, gérées et utilisées à travers le monde. Sa flexibilité et son orientation communautaire en font un outil essentiel pour moderniser les systèmes d'information sanitaire et soutenir les objectifs de santé publique.

La réunion de Lomé permettra de renforcer les compétences des utilisateurs en Afrique.