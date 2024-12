Cameroun: Le révérend père Ludovic Lado se présente aux élections législatives de 2026 - Enjeux et débats

Le Révérend Père Ludovic Lado, prêtre jésuite de l'Église catholique romaine, a annoncé son intention de se présenter aux élections législatives de 2026 au Cameroun. Cette déclaration, faite sur les réseaux sociaux le 27 décembre, a suscité de vifs débats, notamment en raison des restrictions imposées par le droit canon sur l'engagement politique des prêtres. À 54 ans, Ludovic Lado est un défenseur reconnu de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et un militant anti-corruption.

Dans son message, le prêtre a affirmé que les forces du changement doivent prendre le contrôle du Parlement pour impulser une transformation durable. « Les forces du changement au Cameroun doivent prendre le contrôle du parlement en 2026. Je n'exclus plus d'être candidat aux élections législatives dans les Bamboutos en 2026 », a-t-il déclaré. Bien qu'il n'ait pas encore révélé le parti politique sous lequel il se présentera, cette annonce marque un tournant dans son engagement citoyen.

Ludovic Lado est un critique virulent du régime du président Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans. En début d'année, il a fondé le mouvement « Servir », avec pour slogan « Justice sociale, bien commun ». Ce mouvement vise à mobiliser l'électorat chrétien en vue des élections présidentielles de 2025, auxquelles Paul Biya, âgé de 92 ans, pourrait se représenter.

Un prêtre peut-il devenir député ?

L'annonce du Révérend Père Ludovic Lado a relancé le débat sur la compatibilité entre la fonction sacerdotale et l'engagement politique. Selon le canon 285 du Code de droit canonique de 1983, les prêtres catholiques sont interdits d'occuper des fonctions publiques impliquant le pouvoir civil. Cependant, cette règle peut être assouplie avec l'autorisation de l'évêque. La Conférence épiscopale nationale du Cameroun ne permet pas une telle démarche.

Né en 1970, Ludovic Lado est un universitaire et prêtre jésuite de renom. Titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale de l'Université d'Oxford, il est l'auteur de l'ouvrage « Catholic Pentecostalism and the Paradoxes of Africanization ». Son engagement politique s'inscrit dans une logique de lutte pour la justice sociale et la transparence, des valeurs qu'il défend depuis des années.

Les réactions et les enjeux

L'annonce de sa candidature a divisé l'opinion publique. Certains saluent son courage et son engagement pour le changement, tandis que d'autres estiment qu'un prêtre ne devrait pas s'engager en politique. Cette situation soulève des questions plus larges sur le rôle des religieux dans la sphère publique et les limites imposées par les institutions religieuses.

En conclusion, la candidature du Révérend Père Ludovic Lado aux élections législatives de 2026 est un événement marquant qui interroge les frontières entre foi et politique. Qu'il obtienne ou non l'autorisation de se présenter, son initiative aura déjà contribué à alimenter le débat sur la nécessité d'un renouveau politique au Cameroun.