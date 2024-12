Afrique: CAF-C1 - As Maniema Union prête à affronter As FAR ce samedi au Maroc

L'entraîneur d'AS Maniema Union, Papy Kimoto, a affirmé, dimanche 29 décembre, que ses poulains sont prêts à affronter l'AS FAR du Maroc, en déplacement au Kenitra Stadium, en match de la 4è journée de la Ligue des Champions de la CAF.

Il a fait ces affirmations à l'issue du match que son club a livré contre AC Kuya, au stade des Martyrs, à Kinshasa.

« Jusque-là, nous n'avons encore rien perdu. Personne ne nous a gagnés. Nous irons avec la même optique de ne pas compromettre nos chances de qualification. Nous cherchons la victoire ou le match nul », a-t-il déclaré.

Ce technicien congolais a également assuré avoir bien préparé son ossature.

« On a récupéré les internationaux, on a voulu faire un match (contre AC Kuya Sport, 3-2, NLDR) avant de jouer AS FAR. Avant cela, nous n'avions plus joué en championnat depuis le 30 novembre dernier (contre AC Rangers, 1-2, NLDR). Mais le rythme nous manque. Nous aurons une grosse semaine pour préparer ce match-là avec tout l'effectif au grand complet », a fait savoir Papy Kimoto.

Seul Dieumerci Lupini est annoncé comme forfait, lui qui était remplacé par Abedi Lina en sélection nationale A', lors des éliminatoires du CHAN 2024.

L'AS Manien Union fait le déplacement du Maroc avec 24 joueurs.

Actuellement, AS Maniema Union est 3è du groupe B avec 3 points devant Raja Casablanca du Maroc qui a 1 point. AS FAR du Maroc et Mamelodi Sundonws sont respectivement 1er et 2ème, avec 5 points.

Au match-aller, l'AS Maniema avait été accroché par l'AS FAR, samedi 14 décembre courant, sur le score d'un but partout, au stade des Martyrs de Kinshasa.