Algérie: Le discours du président de la République devant le Parlement reflète son engagement en faveur de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance

ALGER — Plusieurs universitaires ont estimé, lundi, que le discours prononcé dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant le Parlement, reflétait son engagement en faveur de la consécration de l'Etat de droit et des principes de la bonne gouvernance, saluant les "messages forts" adressés par le Président aux ennemis de l'Algérie.

Dans ce cadre, l'enseignant Mustapha Khouas a précisé que le discours du président de la République avait porté sur une multitude de questions importantes aux niveaux intérieur et extérieur et présenté un bilan des principales réalisations accomplies au cours des dernières années, notamment dans le domaine économique.

Il a également salué les "messages forts et clairs contenus dans le discours, notamment en direction de l'ancien colonisateur à qui le président de la République a demandé de reconnaître ses crimes et de nettoyer les sites contaminés par ses essais nucléaires dont les effets délétères sur les Algériens dans le sud du pays subsistent encore aujourd'hui".

De son côté, le professeur en Sciences politiques Mohamed Rebidj a estimé que le discours du président de la République a reflété sa volonté de consacrer la démocratie et a révélé les contours de la feuille de route pour son nouveau mandat qui se veut "éminemment économique", et ce, à travers "la mise à contribution des compétences, le renforcement du produit national, l'association des jeunes à la démarche de développement de l'économie et l'encouragement de la communauté nationale établie à l'étranger à investir dans le pays".

Le dialogue national initié par le président de la République est "plus que nécessaire pour renforcer le front intérieur face aux enjeux internationaux actuels et promouvoir la démocratie", a-t-il affirmé.

S'agissant des questions extérieures évoquées par le président de la République dans son discours, M. Saghour a souligné que "la politique extérieure de l'Algérie est claire et connue de tous". "Elle est exprimée explicitement au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union africaine et dans tous les fora internationaux, car elle repose sur le soutien aux causes justes dans le monde et la défense des peuples opprimés et de leur droit à l'autodétermination", a-t-il expliqué.