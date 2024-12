Algérie: Travaux publics - Réunion de travail consacrée au programme de développement et de modernisation de la capitale

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présidé, lundi, avec le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, une réunion consacrée au programme de développement et de modernisation de la capitale, au cours de laquelle il a été convenu de l'installation d'une commission conjointe chargée de suivre la concrétisation de ce programme, indique un communiqué du ministère.

La réunion tenue au siège de la wilaya d'Alger, en présence des cadres centraux du ministère et de la wilaya, des responsables d'entreprises et d'établissements sous tutelle et des instances concernées, a été consacrée au programme de développement et de modernisation de la capitale "conformément à la vision stratégique du président de la République pour le lancement et le suivi de la mise en oeuvre des projets inscrits", précise la même source.

Lors de la rencontre, le ministre et le wali d'Alger ont écouté un exposé exhaustif sur les projets de modernisation et de développement de la capitale et les moyens de les concrétiser.

Dans son intervention à cette occasion, M. Rekhroukh a donné des orientations et des instructions pour le développement du réseau routier et ferroviaire et du transport guidé, saluant les efforts du secteur et le soutien des services de la wilaya d'Alger pour la fluidification du trafic routier dans la capitale, à travers la réalisation de plusieurs projets.

Il a, dans ce cadre, été convenu de l'installation d'une commission de travail conjointe chargée de suivre la concrétisation du programme de développement et de modernisation de la capitale, qui sera présidée par les secrétaires généraux du ministère et de la wilaya d'Alger, conclut le communiqué.