Burkina Faso: Arbre de Noël - Les Rotary Clubs Ouagadougou Savane et Yenenga offrent des vivres aux personnes démunies

Les personnes démunies principalement des femmes de la commune rurale de Komsilga passeront les fêtes de fin d'année avec le sourire grâce à l'arbre de Noël des Rotary clubs Ouagadougou Savane et Yenenga.

Après une pause, le Rotary Club Ouagadougou Savane était de retour, le dimanche 22 décembre 2024 à Komsilga, avec son arbre de Noël destiné aux personnes nécessiteuses-essentiellement des veuves-de la commune rurale. Le club, actuellement présidé par Isidore Bonkoungou, était accompagné du Rotary Club Ouagadougou Yenenga, le dernier né des clubs de la capitale burkinabè, dirigé par Mariam Nonguierma, pour offrir des vivres et des non vivres à cent dix femmes en difficulté. Dans une ambiance de solidarité chez le chef de Komsilga, Naaba Boulga II, chaque bénéficiaire a reçu, entre autres, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, un pack de sucrerie, du savon. Un arbre de Noël en avance qui a réjoui la représentante des femmes, Pogbi Ouedraogo, et Naaba Boulga II.

Pour le chef, ce don permettra aux bénéficiaires et à leurs familles de passer les fêtes de fin d'année dans la joie. Etre rotarien rime avec, a déclaré la présidente du Rotary Club Ouagadouogou Yenenga, Mariam Nonguierma, avec partage avec les plus démunis. Et son homologue du Rotary Club Ouagadougou Savane, Isidore Bonkoungou, d'expliquer que le Rotary international regroupe des personnes qui apportent un changement durable dans le monde notamment dans les communautés au Burkina Faso. A travers le monde, tous les clubs Rotary travaillent pour « construire la paix ; combattre les maladies ; apporter l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène ; soigner les mères et leurs enfants ; soutenir l'éducation ; développer les économies locales et protéger l'environnement ». Au Burkina Faso, les deux clubs contribuent, entre autres, à la lutte contre le cancer du col de l'utérus (dépistage), à la protection de l'environnement, au bien-être des orphelins.