Afrique: La CAN, les JO de Paris, le come-back de Donald Trump, parmi les faits marquants de 2024

Dakar — La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre dernier, celle de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des nations, la guerre au Proche-Orient et la décision de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) ont sur le plan international marqué sans doute les esprits en 2024.

Présidentielle américaine : le come-back de Trump

Juste quatre petites années, la durée du seul et unique mandat de Joe Biden, lors duquel il a eu plus de temps pour jouer au golf dans son club privé de Bedminster, et revoilà Donald Trump qui s'apprête à retrouver le Bureau ovale.

Quarante-cinquième président américain (2017-2021), il sera donc également le 47e à partir du 20 janvier 2025, jour de son investiture.

Donald Trump a été donné pour mort... politiquement, après avoir été déclaré coupable de 34 chefs d'accusation et qu'il risquait une peine d'emprisonnement de quatre ans pour falsifications de documents comptables. Il a également été victime d'une tentative d'assassinat et blessé à l'oreille par les tirs d'un jeune Américain lors d'un rassemblement politique.

Mais voilà que le milliardaire de 78 ans, tel le phénix, renaît de ses cendres. Contre toute attente, déjouant les sondages, il remporte haut la main le scrutin présidentiel américain. Son challenger, la vice-présidente Kamala Harris, n'a pu que constater ses espoirs de devenir première femme présidente des Etats-Unis s'évaporer, emportés par le raz-de-marée MAGA (Make America Great Again), cri de ralliement de Donald Trump et ses partisans qui entendent, disent-ils, redonner à leur pays son leadership d'antan.

Un exemple de sa large victoire : au collège électoral, Donald Trump a obtenu 312 grands électeurs, laissant loin derrière sa rivale démocrate, à 224 grands électeurs. La victoire la plus nette depuis Barack Obama en 2012, et... depuis 36 ans pour un républicain. Le vote populaire n'a pas été différent, non plus.

Ce come-back de Trump, nommé "Personnalité de l'année" par le magazine Time a, à coup sûr, consacré l'élection présidentielle parmi les événements majeurs de l'année 2024.

Les États de l'AES annoncent leur retrait de la CEDEAO

En janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent leur retrait "sans délai" de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), après que ces trois États ont mis sur pied la confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES).

De gauche à droite : général Assimi Goïta (Mali), le général de brigade Abdourahmane Tiani (Niger) et Ie capitaine brahim Traoré (Burkina Faso) ont annoncé le retrait de leur pays de la CEDEAO et mis sur pied la confédération de l'AES.

Ils reprochent à l'organisation sous régionale ouest-africaine de ne leur avoir apporté aucune assistance dans leur lutte contre le terrorisme. Pire, la CEDEAO leur a même imposé des « mesures [d'embargo] illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, en violation de ses propres textes », les menaçant d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel dans ces pays.

Bien qu'ayant acté ce retrait des États de l'AES, la CEDEAO a annoncé, lors de son dernier sommet, le 15 décembre dernier, à Abuja, au Nigéria, la mise en place d'une « période de transition » de six mois, à partir du mois de janvier 2025, pour négocier les modalités de départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation.

La Côte d'Ivoire remporte sa CAN

En Afrique, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui s'est jouée du 13 janvier au 11 février, en Côte d'Ivoire, a fait partie des faits marquants de l'année 2024. Alors qu'on la voyait éliminée dès le premier tour, la Côte d'Ivoire finit par créer la surprise en remportant la compétition, évitant ainsi une grande désillusion pour le pays hôte de cette compétition internationale de football parmi les plus prestigieuses au monde.

Ce couronnement a connu des péripéties. Deux défaites en phase de groupe, suivies de la démission de l'entraîneur Jean-Louis Grasset sous la pression de tout un peuple qui ne pouvait concevoir une élimination dans "sa" compétition, dès le premier tour.

En remportant la 34e édition de la CAN chez elle, la Côte d'Ivoire a accroché une troisième étoile à son maillot.

Il sera remplacé par l'ancien international Emerse Faé, qui réussira, avec ses joueurs, à accrocher une troisième étoile sur le maillot frappé de la tête d'éléphant, après 1992 et 2015, en s'imposant face au Nigéria deux buts à un.

JO de Paris 2024 : ce fut grandiose !

Dans un contexte politique clivé, marqué par la victoire de l'opposition aux législatives anticipées initialement prévues en 2027, suivie de la dissolution du parlement, les Jeux olympiques (JO) de Paris ont constitué un moment de répit pour les Français et le président Macron, mal en point sur le plan politique.

Durant 19 jours de compétition, ces 33e olympiades de l'ère moderne, qui se sont déroulées du 26 juillet au 11 août 2024, ont marqué les esprits par une cérémonie d'ouverture fabuleuse, jamais vue dans l'histoire de ces jeux, malgré les polémiques qu'elle a suscitées.

Pour autant, les compétitions ont tenu leurs promesses, avec des exploits et des records de champions attendus, à l'instar du judoka français Teddy Riner, qui a décroché sa quatrième et cinquième médaille olympique lors de ces Jeux devant son public.

Avec sa cérémonie d'ouverture époustouflante et des exploits sportifs retentissants, les 33e JO, à Paris ont également été un moment de répit politique pour le président Macron.

Son compatriote, Léon Marchand, nageur de 22 ans, détenteur du record du monde du 400 m 4 nages, a marqué l'histoire des JO avec cinq médailles dont quatre en or.

L'Américaine Simone Biles, légende de la gymnastique a, elle, remporté quatre médailles, dont trois en or, reprenant ainsi la couronne qu'elle avait perdue par abandon, en 2020, à Tokyo, huit ans après les Jeux de Rio.

Que dire du Cubain Mijain Lopez, qui a remporté, à Paris, sa ... cinquième médaille d'or consécutive en lutte ! Devenant le premier athlète de l'Histoire à réussir ce tour de force, toutes disciplines confondues !

Une semaine après la fin des JO, les Jeux Paralympiques ont pris le relais, du 28 août au 8 septembre.

La guerre d'Israël dans les territoires palestiniens occupés

Comment revenir sur les faits marquants de l'année 2024 sans évoquer la situation au Proche-Orient avec la guerre que mène Israël en terre palestinienne occupée. Débuté en octobre 2023, après l'attaque du Hamas, ce conflit s'est transformé en génocide contre les Palestiniens, selon l'organisation de défense des droits humains, Amnesty international.

Plus d'un an après le déclenchement de l'intervention de l'armée israélienne dans le territoire palestinien de Gaza, des dizaines de milliers de personnes, dont près de 70% de femmes et d'enfants, ont été tuées dans l'enclave palestinien, selon les Nations unies.

Avec la poursuite des bombardements à Gaza et leur extension au Liban, ce conflit se poursuit dans l'espoir d'un cessez-le-feu.

Toutes les infrastructures vitales de la Palestine détruites par l'armée israélienne dans une guerre contre le Hamas qui a causé des dizaines de milliers de morts, dont près de 70% de femmes et d'enfants.