Algérie: Bechar - Des mesures prises pour assurer la disponibilité des produits de consommation à des prix accessibles durant le Ramadhan

BECHAR — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a affirmé, lundi à Bechar, que des mesures sont prises pour assurer la disponibilité de l'ensemble des produits, notamment de base, à des prix accessibles aux consommateurs, à travers les circuits de distribution du pays, durant le mois de Ramadhan.

Des mesures spéciales ont été prises pour la couverture de la demande croissante des consommateurs en différentes denrées alimentaires et autres produits de base durant le mois de Ramadhan, entre autres, dans les sept wilayas du Sud-ouest, dans le souci de couvrir les besoins des populations de ces wilayas totalisant plus d'un million d'habitants, a-t-il affirmé à la presse, en marge de sa visite de l'unité de production de semoule et de la minoterie relevant du groupe public AGRO-Div, située dans la zone industrielle de Bechar.

L'unité produit 1.200 quintaux/jour, dont 700 Qx/j de semoule et 300 Qx/jour de son, en plus de 2.000 Qx de produits de sa minoterie dont 800 Qx/j de farine et 200 Qx/j de son, en plus de la commercialisation de différents autres produits (Pâtes et légumes secs) produits par les différentes unités du groupe

S'adressant aux responsables de cette unité, M. Zitouni les a incités à augmenter leur production et le pourvoi quotidien, surtout durant le mois de Ramadhan, de l'ensemble de son réseau de distribution à travers les wilayas précitées, en produits alimentaires, notamment en semoule et farine.

A la cimenterie "Saoura", relevant du groupe public Gica, et qui produit plus d'un million de tonnes de différentes variétés de ciment, le représentant du gouvernement a insisté sur la poursuite de la production de ciment de qualité pour le renforcement du marché national et, de là, l'exportation vers les pays africains, en prévision de la future zone franche et de la future route Tindouf-Zouiret (Mauritanie).

"Ce qui permettra le renforcement de l'exportation des ciments produits par cette cimenterie et d'autres produits nationaux, tant vers la Mauritanie que vers d'autres pays africains", a-t-il souligné.

A l'unité de production d'eau minérale, relevant du secteur privé, au chef-lieu de la commune frontalière de Mougheul (50 km au Nord de Bechar), qui dispose de deux (2) lignes de production d'une capacité de 13.000 bouteilles de 1,5 et 0,5 litre, le membre du gouvernement a relevé que ce secteur, actuellement en plein développement avec 73 unités de production disséminées à travers le pays, qui contribuent au renforcement de l'économie nationale et à la création d'emplois, "doit lui aussi répondre aux défis de la qualité pour faire face aux exigences du marché, dont celles liées à la stabilité des prix".

A ce titre, a-t-il fait remarquer, "il est inacceptable qu'il y ait de grands écarts de prix des eaux minérales".

"Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché va prendre des mesures organisationnelles pour garantir la protection des consommateurs, et ce à travers l'imposition d'un contrôle rigoureux des prix de ce genre de produits", a-t-il soutenu.

Et d'ajouter: "les écarts des prix sur ce type de produit ne sont pas justifiés, et il est demandé aux producteurs une transparence dans la détermination des prix de vente".

Le ministre a achevé sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya par une rencontre avec les opérateurs économiques de la région, qui lui a permis de s'enquérir de leurs préoccupations et des moyens de promouvoir les exportations à partir de cette région frontalière, annonçant plusieurs mesures visant à dynamiser l'activité commerciale et les exportations dans la wilaya, notamment l'accompagnement des producteurs locaux souhaitant se lancer dans ce domaine.

Zitouni a également mis en relief le potentiel économique important de la wilaya de Bechar, ainsi que sa position géo-stratégique, en tant que porte vers les marchés africains, réaffirmant la volonté du gouvernement de soutenir le développement des échanges commerciaux transfrontaliers à partir de cette wilaya.