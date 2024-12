Tunisie: Près de 200 voyageurs au 7ème Festival International des voyageurs de Douz

Des voyageurs issus de divers pays prennent part à la septième édition du Festival International des voyageurs de Douz qui se déroule du 29 décembre 2024 au 1er janvier 2025 au coeur du désert.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Kébili, le coordinateur général et fondateur du festival International des voyageurs de Douz, Taha ben Omrane, a annoncé la participation de près de 200 voyagaeurs issus de divers pays arabes et d'ailleurs à cette édition. Outre les pays qui ont l'habitude de prendre part au festival, tels que le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Italie, cette 7ème édition enregistre la présence de voyageurs issus de pays qui participent pour la première fois, comme le Japon, les Philippines, l'Iran, le Brésil et l'Argentine, indique la même source.

Les quelques 200 voyageurs arrivés dans la ville de Douz se dirigeront par la suite vers un camp au coeur du désert qui accueille la majeure partie de la programmation culturelle et de divertissement.

Un tour à vélo sur une distance de 60 km est notamment au menu. Le départ des voyageurs est prévu du camp sur la route de Matmata à Douz à destination de la région de Bir Agareb située à 30 km au sud de la ville, au coeur du désert. Les cyclistes y passeront la nuit avant de revenir le lendemain vers le camp qui les héberge.

Certains voyageurs ont exprimé leur enthousiasme et leur motivation de se retrouver dans un cadre naturel dominé par les dunes de sable. Parmi les participants, on cite des voyageurs comme le président de l'Association Nationale de VTT en Algérie, Khaled Ghbache, le Tunisien Samir Ben Yacoub et l'Egyptien résidant en Autriche Mahmoud Abdel Raouf.

Créé en 2017, le Festival International des voyageurs de Douz constitue un espace de rencontres pour les voyageurs issus de divers pays visant à promouvoir la culture du voyage et du cyclotourisme.