Tunisie: Ligue 1/13e journée - Le Stade tombe à Monastir

Le CSS s'enfonce, l'Etoile rate le coche et Métlaoui refroidit les ardeurs des Cigognes.

Suite et fin de la 13e journée de Ligue 1 hier avec deux affiches, l'une entre Bleus et Stadistes au Ben Jannet, et l'autre à Sfax, au Mhiri, entre le Club Sportif Sfaxien et le tenant « sang et or », sans oublier le déplacement de l'outsider ambitieux étoilé à Gafsa et la non moins intéressante explication entre Béjaois et Miniers de Métlaoui.

Quatre empoignades pour des clubs aux ambitions diverses, avec les gars du Ribat, ceux du Bardo, de Bab Souika et de Sousse qui concourent toujours pour la course aux premières loges, sans négliger le CSS, même s'il traverse une période difficile, les Cigognes de Béja, constamment en embuscade, alors que Gafsa tente de sauver sa peau et Métlaoui s'active à ne pas griller le joker de trop.

Au final, la vérité du terrain a été implacable hier. Le CSS est tombé de nouveau, chez lui cette fois-ci, face à l'Espérance. En maître du logis, l'USM a fait plier les Bardolais. L'Etoile du Sahel, à son tour, a pris l'ascendant sur Gafsa mais n'a pu valider à terme. Enfin, l'ES Métlaoui a réalisé un gros coup en venant à bout des Cigognes.