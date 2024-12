Tunisie: Expatries - Valery confirme

Le latéral droit maintient les Hiboux « en vie ».

Yan Valery a inscrit le but égalisateur pour Sheffield Wednesday face à Middlesbrough à la 61' en Championship (3-3). Un retour renversant pour les hiboux qui ont été menés (3-0) à la pause. Valery a écopé d'un carton jaune pour faute à la 71', avant d'être remplacé cinq minutes plus tard. Ce faisant, l'arrière droit a effectué une bonne moitié de saison, en disputant 22 matchs avec 1 but et 3 passes décisives.

Les Hiboux sont 9es lors de la phase aller et devaient affronter Preston North End Football Club hier. De son côté, Hannibal Mejbri, qui consolide sa place de titulaire avec Burnley, a encore goûté à la victoire en s'imposant 2-0 face à Sheffield United. Auteur d'une prestation moyenne, il a été remplacé à la 86e. Burnley reste sur le podium à 1 point du leader Leeds. De son côté, le milieu offensif de Norwich Anis Ben Slimane a disputé tout le match victorieux contre Millwall 2-1. Il a reçu un carton jaune pour faute à la 62e. Enfin, Idris El Mizouni est resté sur le banc lors de la victoire d'Oxford United face à Cardiff 3-2.

Haj Mohamed non retenu

Fait rarissime, l'ailier parmesan Anas Haj Mohamed n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Monza. Parme s'est imposé 2-1 et remonte à la 14e place de la Serie A.

Mutisme de Ben Youssef

Après 6 journées de championnat d'Egypte, l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef, 33 ans, est toujours bloqué dans son compteur buts. Lors de la défaite face à Ahly SC 0-2, Ben Youssef est à créditer d'une prestation en dessous de la moyenne. Aussi, ses compères d'attaque, Seifeddine Jaziri du Zamalek et Rafik Kabou d'Enppi, n'ont pas inscrit le moindre but et sont logés à la même enseigne... Ajouter à cela, le trio cité ci-haut n'a délivré aucune passe décisive.