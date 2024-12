Tunisie: Élections du bureau fédéral, le 25 janvier - Ça ne se bouscule pas au portillon

Ce n'est pas encore la ruée vers le dépôt de candidature : attentisme ou hésitation devant une lourde tâche et un gros chantier qui font apparemment peur.

Jeudi 26 décembre avait été le jour d'ouverture des candidatures pour les élections d'un nouveau bureau fédéral le 25 janvier. Dimanche 5 janvier sera le jour de clôture. Jusqu'à maintenant, pas de liste qui s'est déclarée officiellement candidate et qui est allée déposer son dossier au bureau d'ordre de la FTF. Ce retard était prévisible depuis l'annonce lors de l'assemblée ordinaire de la fédération du 21 décembre d'un déficit de 8 millions de dinars arrêté à la date du 30 juin 2024.

Un chiffre jugé très en dessous du déficit réel. De plus, il faudra attendre l'autre partie du déficit pour la période transitoire de six mois du Comité de normalisation pour en avoir le coeur net. Selon certaines sources officielles, le passif total tant craint ne va pas être bien loin des 30 millions de dinars. De quoi décourager plus d'un candidat annoncé ou pressenti. Le plus cité ces derniers jours était l'ex-président de la la FTF et de la LNFP, Ali Hafsi. L'homme a surpris tout le monde et en premier lieu tous ceux qui se bousculaient au portillon pour figurer dans sa liste en déclarant sur sa page Facebook qu'il ne serait pas candidat.

Que va faire Maher Ben Aïssa, vice- président dans la liste présumée de Ali Hafsi avant que ce dernier ne se rétracte? Composer sa propre liste tout en bénéficiant du soutien de ce dernier ou chercher une place, un refuge et une garantie de faire partie comme numéro deux ou simple membre dans une autre liste qui aurait de fortes chances de l'emporter ? D'autres prétendants présumés vont sûrement emboîter le pas à Ali Hafsi mais, ce qui est sûr, c'est que ceux qui se sont réjouis de son abandon ne seront pas très nombreux à s'afficher.

La suppression du critère des deux années d'enseignement universitaire après le Baccalauréat pour le poste de président et de vice - président , critiquée violemment, a pourtant enlevé un handicap majeur du chemin des prétendants qui n'ont pas caché leurs ambitions d'être à la tête de la fédération. Mais la précaution et la prudence semblent pour le moment l'emporter sur l'envie et l'empressement de se présenter. On préfère donc attendre les derniers jours, éplucher les soutiens sûrs et bien évaluer les chances de réussite plutôt que de se lancer dans une course perdue d'avance.

Tarek Dhiab, encore hésitant

Après son « pourquoi pas» en réponse à une question s'il se porterait candidat, Tarak Dhiab paraît peser encore le pour et le contre avant d'opter pour la grande aventure. Sera - t- il à la tête d'une liste de poids ou se contentera- t-il de soutenir une liste qu'il formera lui- même dans l'ombre et de tirer les ficelles à distance ?

Zied Tlemcani a- t-il toujours cette ferveur et cette obstination à être président d'une fédération qui ne roule pas sur l'or comme il l'avait imaginé lors des élections avortées de mars et de mai derniers ? Cette fois, il donne l'impression de ne pas tomber dans la précipitation et de tâter mieux un terrain qu'il sent miné sinon semé de grosses embûches. Sa visite à Sousse pour convaincre Houcine Jenayah de se rallier à sa probable liste et pour obtenir la candidature et le soutien de Wissam Ltaief, l'ex-président de la toute puissante Ligue du Centre, a été le premier pas qu'il a fait avant de peaufiner son projet.

Wassef Jlaiel, qui a été dénigré et traité comme principal responsable des dérives de la période de présidence intérimaire de la fédération avant la prise de fonction du Comité de normalisation, aura - t- il le culot de retourner dans le paysage sportif et de retenter sa chance ?

Mahmoud Hammami, l'ex-trésorier de renommée de la FTF du temps de Hammouda Ben Ammar avant de rejoindre le Cnot et d'entrer en concurrence puis en conflit avec son sulfureux président Mehrez Boussayene, aura- t -il la nostalgie de ses années bonheur à la fédération surtout qu'il pourrait compter sur le soutien tous azimuts et non des moindres du représentant tunisien à la Fifa et à la CAF Tarak Bouchemmaoui ?

Autant d'options et de suppositions qui restent pour le moment en suspens. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui et pendant ces jours qui précèdent le jour de l'an que tous ces candidats présumés, avec d'autres candidatures surprises de dernière heure, dévoileront leurs réelles intentions et que l'on commencera à être fixé sur les candidats à ces élections du 25 janvier avant de les voir mener campagne sur le contenu de leurs projets, une fois leurs listes validées.