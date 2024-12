Tunisie: Ligue 1-13e journée / CSS-EST (0-1) - Konaté est passé par là !

Servi sur un plateau par Belaïli, Abdramane Konaté a fait ce qu'il fallait, simplement mais efficacement : d'une pichenette, il logea la balle dans les filets de Dahmen, signant le but de la victoire.

Doucement, mais sûrement, Sfaxiens et Espérantistes sont entrés dans le match. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup attendu pour assister à la première action du match quand Bouchniba tenta de tromper la vigilance du portier sfaxien, mais sa frappe a manqué de puissance et Dahmen d'intercepter la balle sans quelconque difficulté.

Et à vrai, ce ne sont pas les bonnes idées qui ont manqué, d'un côté comme de l'autre. A chaque action, soit les tirs manquaient légèrement de précision, soit les gardiens de buts étaient aux aguets. Cela dit, il a fallu attendre un quart d'heure de jeu pour voir les locaux créer leur première occasion du match : Mohamed Dhaoui accéléra sur la droite, s'infiltra dans la zone de réparation adverse, mais son tir est intercepté par Memmiche (15').

Et pour atténuer les ardeurs des attaquants adverses, les Sfaxiens ont opté pour le pressing sur le porteur du ballon, obligeant les camarades de Youssef Belaïli à opérer par de longues passes dans le dos des défenseurs. Et malgré ce pressing, les "Sang et Or" ont réussi à faire parvenir les balles aux avants, Belaïli notamment, qui tenta sa chance sur la dernière ligne par une tête plongeante, mais c'était sans difficulté pour Dahmen (28').

Infatigable, Belaïli est revenu à la charge quelques minutes plus tard en faisant tout le travail, s'infiltrant en pleine surface de réparation, dribblant les défenseurs adverses avant d'adresser un tir puissant qui frôla la transversale (39').

Trois minutes après, Dhaoui profita d'une balle mal renvoyée par la défense pour tenter de tromper la vigilance de Memmiche, mais sa frappe frôla le montant droit (44').

La dernière tentative de la première période initiale a été espérantiste : une passe en retrait de la tête de Kada pour Ben Hmida et la puissante frappe de ce dernier d'être dégagée par le portier sfaxien (45').

Bref, une première mi-temps durant laquelle les attaquants ont tout fait sauf mettre la balle dans les filets.

Sur un détail, sur une erreur...

En deuxième mi-temps, les débats ont repris avec la même intensité et la même volonté d'en découdre, d'un côté comme de l'autre. Et durant cette seconde période, les occasions n'ont pas manqué non plus, à l'image de la frappe de Dhaoui interceptée par Memmiche (54') ou le tir de Belaïli dévié en corner par Dhamen (57').

Les deux entraîneurs ont opéré, chacun de son côté, des changements. Pour Laurentiu Reghecampf, un changement a été payant, celui de Abdramane Konaté qui a réussi à débloquer la situation en concluant parfaitement une action collective: Maacha profita d'une mauvaise relance de Layouni pour adresser une passe en profondeur pour Belaïli qui servit sur un plateau le milieu ivoirien.

Simplement, mais efficacement, Konaté, d'une pichenette, logea la balle dans les filets, offrant ainsi le but de la victoire à l'EST (86'). Quant au CSS, il continue à manger son pain noir même s'il y a eu un léger mieux dans la prestation collective. Le match s'est joué sur un détail : une erreur fatale.

CSS : Dahmen, Derbali, Baccar, Kouamé (Harabi 79'), Layouni, Nasraoui, Sakouhi, Conté, Dhaoui (Absi 59'), El Hmidi (Becha 74') et Haj Hsan (Ben Ali 74').

EST : Memmiche, Jelassi, Tougaï, Ben Hmida, Bouchniba, Aholou (Mokwana 46'), El Ayeb (Azzouni 46'), Tka, Sasse (Konaté 64'), Belaïli et Kada (Maacha 71').