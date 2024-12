Maroc: Parution d'un nouveau numéro du magazine 'L'Espace marocain' des Forces Royales Air

Rabat — Un nouveau numéro du magazine scientifique "L'Espace marocain" des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs une palette de sujets d'actualité, notamment le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte et la visite d'État effectuée au Maroc par le président de la République française, du 28 au 30 octobre, en plus d'un dossier sur la 7ème édition du Salon international de l'aéronautique, de la défense et du spatial, organisée du 30 octobre au 2 novembre à Marrakech.

Dans l'éditorial du n° 113 de cette publication trimestrielle, qui relaye le texte intégral du discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, il est indiqué que la commémoration de cet événement "illustre parfaitement le lien fort et indéfectible entre le Trône Alaouite et le peuple marocain" et constitue l'occasion de se remémorer "un événement phare dans les annales de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale".

Évoquant les acquis réalisés en faveur de la première cause nationale, l'éditorialiste relève que "grâce à une politique Royale visionnaire active alliant fermeté et anticipation et fondée sur des initiatives innovatrices et une dynamique collective, le Maroc a pu enregistrer de grandes victoires diplomatiques, mettant en évidence la justesse de sa position".

Dans la rubrique "Activités Royales", la revue revient sur le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Son peuple fidèle à l'occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, la visite effectuée au Maroc par le président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, le Conseil des ministres présidé par le Souverain, le Discours adressé par Sa Majesté le Roi au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, et la veillée religieuse présidée par le Souverain en commémoration du 26ème anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

La rubrique dédiée aux "Activités Royales" revient sur les entretiens que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eus, le 28 octobre 2024, au Palais Royal de Rabat, avec le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, dans le cadre de sa Visite d'État au Maroc effectuée du 28 au 30 octobre, à l'invitation du Souverain.

La revue rappelle aussi que le Souverain a présidé un Conseil des ministres, le 18 octobre 2024 au Palais Royal à Rabat, consacré à l'examen des orientations générales du Projet de loi de finances pour l'année 2025 et à l'approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que de plusieurs accords internationaux et d'une série de nominations dans des fonctions supérieures.

La rubrique "Actualités des FRA", quant à elle, met un focus sur la visite de travail au Pakistan du Général de Division Aérienne, Inspecteur des Forces Royales Air, l'hommage rendu par les FRA à leurs officiers partant à la retraite et la visite des élèves Officiers de l'École Royale de l'Air au Mausolée Mohammed V.

Dans la rubrique "Défense", un article intitulé "L'industrie de défense au Maroc vers une autonomie stratégique" fait observer que l'industrie de défense au Maroc connaît un développement accéléré, en réponse aux mutations géopolitiques régionales et aux exigences croissantes de souveraineté nationale.

Sous le titre "Extension du droit de la guerre à l'espace extra - atmosphérique : où cesse l'espace souverain et où commence l'espace de liberté", la rubrique "Éclairage" relève que "l'extension du droit de la guerre à l'espace extra atmosphérique repose sur deux fondements".

"Tout d'abord, elle est explicitement prévue par le Traité de l'espace, ce qui reflète le droit coutumier. De plus, cette extension découle logiquement de l'absence de limitation territoriale de la plupart des règles du droit au recours à la force et du droit des conflits armés", explique-t-on.

Le Dossier de ce nouveau numéro du magazine des FRA met l'accent sur plusieurs thématiques, notamment "Le Marrakech Air Show, la référence africaine de l'aéronautique, de la défense et du spatial".

"Depuis 2008, la ville impériale de Marrakech abrite le plus grand rendez-vous africain de l'aéronautique, de la défense et du spatial, décliné dans un événement biennal, nommé "Marrakech Air Show" (MAS). Au fil des années, ce salon est devenu l'occasion de meeting international, d'échange d'expériences et d'expertises, entre décideurs, opérateurs et professionnels du secteur", note la revue à cet égard.

Le Dossier jette aussi un éclairage sur la "Contribution des Forces Royales Air à la réussite du Marrakech Air Show 2024" et "Le secteur aéronautique au Maroc, entre essor et ambition".