Afrique: Le 3è Festival du Livre Africain de Marrakech, du 30 janvier au 02 février 2025

Marrakech — La 3è édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) se tiendra, du 30 janvier au 02 février 2025, avec la participation d'une cinquantaine d'auteurs de renom et de jeunes plumes prometteuses, parlant et écrivant dans toutes les langues, en provenance de plus d'une vingtaine de pays et de trois continents.

Cette 3ème édition, qui sera marquée par la présence de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de littérature, proposera une programmation autour de thématiques inscrites dans l'actualité éditoriale et scientifique des écrivains, des penseurs et des intellectuels d'Afrique, de ses diasporas et de ses descendants, indique un communiqué des organisateurs.

"Cette édition consacrera une place particulière à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains où ils se trouvent, et s'attachera à mettre en avant nos communs de continent d'avenir dans notre diversité humaine et culturelle", souligne la même source.

Les organisateurs du FLAM ont concocté un programme exceptionnel mettant particulièrement en lumière la parole des femmes en Afrique et ses multiples voix portées par la littérature mondiale, à travers plusieurs tables rondes, qui seront consacrées à cette thématique.

Dans la même perspective, le FLAM aura l'honneur de recevoir Ananda Devi, grande écrivaine mauricienne et icône littéraire, qui prononcera la "Leçon inaugurale".

L'ancienne ministre française de la Justice et militante infatigable pour la dignité humaine, Christiane Taubira, sera le Grand témoin de cette édition, partageant son engagement social et politique et sa passion pour la littérature.

Fidèle à son souhait de convier différentes disciplines artistiques au service de la littérature, le FLAM a choisi d'inviter cette année l'artiste marocaine Najia Mehadji.

Une exposition de l'artiste haïtienne, Marie-Denise Douyon, est également prévue dans le cadre de cette 3è édition.

Comme lors des deux premières éditions, cafés littéraires, palabres, lectures, signatures de livres, projections de films et soirées nocturnes se succéderont pendant les quatre jours du festival au Centre Culturel Les Etoiles de Jemaâ El Fna, pour une édition prometteuse, qui fera la part belle au jeune public, à travers des master class et ateliers d'écriture.

La remise du Prix des lycéens de Marrakech, désormais incubé par le FLAM, clôturera cette 3è édition, confirmant ainsi l'engagement social de ce festival en faveur de la promotion de la lecture et de l'écriture, pour le partage et la transmission aux jeunes générations.

Fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarrai (entrepreneur culturel), et organisé par l'association WE ARTAFRICA//NS, le FLAM se veut un festival d'auteurs réunissant des écrivains du continent, de ses diasporas et de ses descendants.

Selon les organisateurs, les deux premières éditions du FLAM ont été un véritable succès tant public que médiatique, avec la participation d'une quarantaine d'écrivains et d'intellectuels issus de 25 pays.

L'édition 2024 a attiré plus de 10.000 festivaliers et a été suivie par plus de 30.000 personnes en live et en streaming sur les réseaux sociaux.