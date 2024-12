Ethiopie: Début de la formation de réhabilitation pour les anciens combattants dans la région d'Amhara

Addis Ababa — À la suite des appels à la paix lancés par le gouvernement régional d'Amhara, les anciens combattants qui ont choisi la voie de la paix ont entamé une formation de réhabilitation au centre de réhabilitation de Dabat.

Le groupe extrémiste a longtemps infligé d'immenses souffrances à la population, entravant les services vitaux tels que l'éducation et les initiatives de développement par la perturbation des voies de transport.

Le gouvernement régional a constamment tendu une branche d'olivier, exhortant le groupe à résoudre le conflit par un dialogue et des négociations pacifiques.

Répondant à cet appel, d'anciens membres de ce groupe extrémiste, repentants pour leurs actions passées, reviennent aujourd'hui dans la société, désireux de contribuer au développement de la région.

Parmi les personnes actuellement en cours de réhabilitation au centre de réhabilitation de Dabat, on compte environ 900 anciens combattants qui étaient auparavant actifs dans la zone nord de Gondar.

Dilnessa, coordinateur du centre de réhabilitation de Dabat, a souligné que ce programme de formation était méticuleusement conçu pour donner à ces personnes la formation nécessaire pour se réintégrer sans problème dans la société et mener une vie paisible.

Les anciens combattants, reconnaissant la nature destructrice de leurs actions passées, ont exprimé leurs profonds regrets pour le mal infligé à leurs communautés. Ils ont franchement admis que la voie de la violence était malavisée et contre-productive.

"Nous pensons que d'autres suivront leur exemple", a déclaré Fasil Dilnessa, soulignant le potentiel de transformation de cette initiative.

Il a ajouté que la formation englobait un large éventail de sujets, notamment les affaires nationales, les questions contemporaines et la culture d'une société pacifique et harmonieuse.

Une fois le programme achevé avec succès, ces personnes seront habilitées à mener une vie pacifique et productive au sein de leur communauté, contribuant ainsi au processus de guérison et aux efforts de reconstruction.

Les anciens combattants ont raconté avec émotion les conséquences dévastatrices de leurs actions passées, reconnaissant les pertes en vies humaines, les déplacements de population et la destruction de biens qui en ont résulté. Ils ont exprimé de profonds remords pour la perturbation de l'éducation, qui a privé d'innombrables enfants de leur droit fondamental à l'apprentissage.

Reconnaissant la futilité de leur parcours antérieur et l'impact négatif sur leurs communautés, ils ont choisi la voie de la paix et de la réconciliation. Ils aspirent désormais à participer activement au développement de leurs communautés et à contribuer au processus de guérison.

Les anciens combattants ont exhorté leurs camarades restants à répondre à l'appel à la paix et à s'engager sur la voie de la réconciliation, en soulignant les immenses souffrances endurées par la population.

Les anciens de la communauté et les chefs religieux ont accueilli chaleureusement les stagiaires à leur arrivée au centre. Ils leur ont transmis leurs sincères bénédictions et les ont encouragés à contribuer activement à l'établissement d'une paix et d'une stabilité durables au sein de leurs communautés respectives, une fois le programme de réhabilitation achevé avec succès.

Il convient de noter que le gouvernement régional d'Amhara n'a cessé d'inviter au dialogue pacifique et à la résolution du conflit avec le groupe extrémiste.