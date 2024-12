Afrique Australe: Martin Fayulu appelle la SADC, l'UA et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa

Le président du parti de l'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE), Martin Fayulu, a appelé, lundi 30 décembre, la SADC, l'Union africaine (UA) et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda.

Il a lancé cet appel dans un communiqué dont une copie est parvenue le même lundi à Radio Okapi :

« Je réitère mon appel à nos pères spirituels pour réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème : Vérité-Réconciliation-Cohésion nationale afin d'oeuvrer pour un Congo libre, fort, digne et prospère, et non pour satisfaire des ambitions personnelles ou partisanes ».

Cet opposant a également plaidé pour la restauration de l'intégrité territoriale, la fin de la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres.

Martin Fayulu a insisté pour la fin de la prédation des ressources publiques, la réduction de train de vie des institutions du pays et la mobilisation des fonds nécessaires pour renforcer les FARDC, financer des infrastructures essentielles et améliorer les conditions de vie des Congolais.

Il a appelé à la construction d'un véritable État de droit, à la garantie du respect des droits humains, de la justice et de l'équité, avec la mise en liberté des prisonniers politiques et d'opinion.

« J'exige la libération de Jean-Marc Kabund, Seth Kikuni, Mike Mukebayi, Jacky Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngahangondi, des militants pro-démocratie Delgat Idengo, Mwamisyo Ndungo King, Fiston Isambiro, Djimy Nzialy, Zarco Sefu, de trois membres de l'ECiDé et de tous les autres prisonniers d'opinion », a déclaré Martin Fayulu.

Le président de l'ECIDE a en outre demandé au régime Tshisekedi de cesser avec les actes d'intimidations et arrestations arbitraires.

Il a invité les Congolais à dire non à toute initiative, visant à la révision ou au changement de la Constitution de la RDC.

En cette fin d'année 2024, Martin Fayulu a par ailleurs déploré cette période « sombre » que traverse le pays, marquée par un désordre savamment orchestré depuis le hold-up électoral de 2018, suivi par le simulacre d'élections de 2023.

Insécurité à travers le pays

Martin Fayulu a fustigé l'inexistence de la sécurité à travers le pays notamment avec la rébellion du M23 qui, selon lui, contrôle plus de 130 localités au Nord-Kivu sans oublier les massacres que commettent les ADF à Béni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa.

Cette insécurité, a-t-il regretté, se poursuit sous le regard impuissant de l'État congolais:

« Les groupes armés de tout bord sévissent en Ituri. Les « Mobondos » dérangent la quiétude des citoyens dans le grand Bandundu, à l'Est de Kinshasa et dans une partie du Kongo-Central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et le champagne coule à flot au sommet d'un État failli et faible ».

Selon cet opposant, l'armée est abandonnée.

Après six ans au pouvoir, a noté Martin Fayulu, le régime Tshisekedi n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté :

« Nos soldats, courageux mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa, à lui seul, pourrait changer le rapport de force sur le terrain ».

Recul social au pays

Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social, selon Martin Fayulu.

Il a cité entre autres la situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par le Gouverneur du Kasaï Central, l'Archevêque de Kananga et l'évêque de Mwene-Ditu, illustrant la détresse du pays tout entier et l'absence de vision, qui conduit le pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif.

Parmi les maux ayant occasionné ce recul, le président de l'ECIDE a noté la corruption et le vol au sein des institutions du pays:

« Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et le train de vie surréaliste des institutions doivent interpeller chaque Congolais ».