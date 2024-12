Congo-Brazzaville: Musique - Cegra Karl ouvre les concerts annuels de 2025

Après une année d'hibernation, l'artiste musicien congolais Cegra Karl le Traumatiseur va ouvrir les productions scéniques 2025 par un concert qu'il va donner, le 2 janvier, à SK Lounge sur la place de Brazzaville.

Produit par la maison éponyme (SK Lounge) et Andos music, Cegra Karl, qui se dit joyeux de se produire au lendemain de la fête du Nouvel An, réserve aux mélomanes qui assisteront à son premier concert de la bonne musique, de la musique intelligente et prestigieuse. « Nous jouerons quelques titres de mon répertoire de "Elombé" à "Point mort" et aussi des surprises. Cependant, je souhaiterai me produire tout le temps. Je place ce concert sous le signe de joie et d'amour », a promis l'artiste.

Cegra Karl le Traumatiseur a profité de l'occasion pour dire un mot sur son maxi single dont la chanson "Point mort" demeure pour certains amoureux de la bonne musique comme un chef-d'oeuvre. « Mon maxi single se comporte bien sur le marché du disque ainsi que la chanson "Point mort". C'est la seule rumba qui se bat devant d'autres styles de musique à Brazzaville. A ce jour, la chanson "Point mort" est disponible sur Youtube et sur toutes les plateformes légales de téléchargement », a indiqué l'artiste Cegra Karl.

Le traumatiseur de la musique congolaise a informé également ses fans et mélomanes qu'il est actuellement en pleine préparation de son prochain album qu'il annonce déjà éblouissant. « Le travail ne peut pas s'arrêter. Je suis en préparation depuis quelque temps. J'ai passé deux mois et demi hors du pays pour la cause aussi. Pour cette année qui va commencer, j'ai des concerts prévus à l'extérieur et les dates seront dévoilées très bientôt. Pour le moment, j'invite les amoureux de la bonne musique à venir déguster la bonne et la vraie rumba, la soirée du 2 janvier à SK Lounge », a fait savoir le Traumatiseur Cegra Karl.