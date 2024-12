Ethiopie: 71 morts après la chute d'un véhicule dans la rivière Gelana

Au moins 71 personnes sont mortes dimanche 29 décembre dans le sud de l'Éthiopie après qu'un véhicule a chuté dans une rivière.

Le véhicule a chuté dimanche vers 17H30 (14H30 TU) dans la rivière Gelana, dans la région de Sidama, située à environ 300 km au sud de la capitale Addis-Abeba.

Le conducteur d'un camion transportant des ouvriers dans les plantations de café et un groupe qui se rendait à un mariage « a perdu le contrôle sur une route sinueuse » en approchant d'un pont, a indiqué à l'AFP Wossenyeleh Semeon, le responsable de communication des autorités régionales. L'accident a été « particulièrement horrible » car le cours d'eau « contenait beaucoup de grosses pierres », sur lesquelles la plupart des victimes se sont écrasées, a-t-il ajouté.

Sur les 76 passagers, 71 sont « jusqu'ici » décédés, selon un bilan dimanche soir des forces de l'ordre régionales, qui précisent que parmi les victimes se trouvent 68 hommes et trois femmes.

« Comme c'était dimanche, il n'y avait pas beaucoup de véhicules (...) en circulation », a expliqué Wossenyeleh Semeon. « Il était donc possible que le camion transportait des personnes au-delà de sa capacité », a-t-il ajouté, précisant que parmi les victimes figurent quatre membres de la même famille. Le personnel d'un hôpital voisin est rapidement arrivé sur les lieux dimanche, « aidant à récupérer les corps des personnes décédées et menant également des opérations de recherche et de sauvetage pour les survivants », selon ce responsable local.

Sur les cinq personnes qui ont survécu, deux ont été grièvement blessées et reçoivent actuellement des soins à l'hôpital de Hawassa. Trois d'entre elles ont déjà pu quitter l'hôpital, mais souffrent de « stress mental et de choc psychologique ».

Des images diffusées par le Bureau de la santé de l'État de Sidama dimanche montrent de nombreuses personnes entourant un véhicule, partiellement submergé par l'eau. D'autres images partagées par le Bureau semblent montrer des corps sur le sol, recouverts de bâches bleues.

L'accident est le plus meurtrier dans le pays depuis un quart de siècle

En septembre, un bus avait dévié dans une rivière du sud du pays, faisant au moins 28 morts et 19 blessés graves.

Trente-huit personnes ont été tuées en 2018 dans le nord de l'Éthiopie lors de la sortie de route du bus qui les transportait. La même année, 18 civils ont été tués lors d'une collision entre un camion de l'armée éthiopienne et un minibus.

En 2004 et 2005, deux chutes de bus dans un précipice avaient chacune entraîné la mort de quelque 30 personnes.

L'Afrique n'abrite que 4% du parc automobile mondial, mais il concentre 19% des morts sur la route en 2023, selon un rapport de l'OMS publié plus tôt cette année. Et contrairement aux autres régions, le nombre de personnes tuées sur les routes africaines a augmenté de 17% entre 2010 et 2021.

L'accident d'un camion de marchandises qui transportait des passagers avait causé la mort d'au moins 77 personnes en juillet 2017 en Centrafrique. En mars 2000, plus de 100 personnes avaient été tuées dans la collision de deux bus au Kenya. En juillet 2002, en Ouganda, la collision d'un autobus avec un camion empli de produits pétroliers avait fait quelque 70 victimes.