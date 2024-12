Sénégal: Le secteur des assurances a une nouvelle convention collective

Dakar — Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a présidé, lundi, à Dakar, une cérémonie de signature d'une nouvelle convention collective nationale du secteur des assurances.

Le nouveau texte remplace une convention qui existait depuis quarante-sept ans.

Il a été signé par les dirigeants de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA) et du Syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurances (SNECEA).

La nouvelle convention collective "symbolise l'engagement commun envers le bien-être des travailleurs", en leur garantissant "des conditions de travail améliorées, une protection sociale accrue et un environnement de travail plus juste et plus sécurisé", a dit Abass Fall.

"Vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité d'être des témoins privilégiés d'un pan important de l'histoire de notre système de dialogue social. Vous donnez ainsi la preuve du dynamisme de la négociation collective dans les relations professionnelles du secteur des assurances", s'est réjoui M. Fall.

Parmi les innovations apportées par la nouvelle convention figurent la consécration ou l'amélioration d'avantages relatifs au paiement d'une prime de 13e mois, l'indemnité de logement, la revalorisation des salaires catégoriels de 4 % pour les employés et agents de maîtrise, et de 6 % pour les cadres.

Ce document, dont l'élaboration a démarré en 2020, a été adopté dans une démarche de dialogue social et de négociation collective, selon la FSSA et le SNECEA. Il contient 55 articles répartis entre 12 rubriques.

"Nous nous engageons à veiller à l'application stricte de cette convention et à continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos membres, afin de préserver un climat social apaisé et productif", a déclaré la secrétaire générale du Syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurances, Adama Aïssa Wane Diallo.

Mme Diallo a invité les employés des sociétés d'assurances à relever les défis auxquels leur secteur d'activité est confronté.

Elle estime que la signature de la nouvelle convention marque "un moment historique".

"Une faiblesse notoire du nombre d'assurances obligatoires au Sénégal"

La syndicaliste a cité, parmi les défis à surmonter par le secteur des assurances, l'évolution rapide induite par "les nouvelles technologies, les attentes des clients et les exigences croissantes du marché".

Oumou Niang Touré, la présidente de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances, qui regroupe 28 entreprises, a profité de la cérémonie de signature pour relever les difficultés du secteur des assurances.

"Malgré tous [les] efforts, notre secteur n'est pas épargné [par les] difficultés qui risquent de ralentir sa croissance", a-t-elle dit, évoquant notamment "la pression fiscale".

"Nous notons aussi, contrairement aux autres pays, une faiblesse notoire du nombre d'assurances obligatoires au Sénégal", a ajouté Mme Touré en s'adressant au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

Le Sénégal, avec un chiffre d'affaires de plus 272 milliards de francs CFA en 2023, est le deuxième marché de la zone CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurances, derrière la Côte d'Ivoire, avec quelque 600 milliards CFA.