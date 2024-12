Ile Maurice: L'hôtel s'ouvre aux Mauriciens en mars 2025

Le paysage hôtelier accueille un nouvel établissement en mars 2025 sur la baie de La Preneuse/ Tamarin : le Legend Hill Resort & Spa, appartenant à MJ Développement et au groupe Phoenix Hotel Collection.

Accessible au marché local avec des tarifs spécialement adaptés aux Mauriciens, l'hôtel proposera des services de restauration et d'hébergement, ainsi qu'une série d'activités élaborées par l'équipe de Legend Hill pour permettre à tous les Mauriciens de découvrir cet hôtel. Ces offres sont d'ores et déjà disponibles sur son site web, et l'hôtel prévoit également de collaborer avec des agences locales pour élargir son accessibilité.

«Nous annonçons l'ouverture de l'hôtel en priorité aux résidents mauriciens à travers des offres attractives», soutient Eva Naidu, directrice générale de Legend Hill, qui ajoute que cette initiative s'inscrit dans sa volonté d'inclure et de préserver la culture locale. Le Legend Hill Resort & Spa comprendra des chambres et suites, ainsi que des appartements, penthouses et villas dotés de piscines privées. Outre l'hébergement et la gastronomie, les visiteurs pourront se détendre dans un spa, profiter d'un club de fitness et d'une piscine à débordement.

L'architecture et la décoration sont inspirées des lodges sud-africains, enrichies de touches locales. Les oeuvres de l'artiste locale Daphné Domun embellissent par ailleurs les espaces de l'hôtel. Quant aux restaurants gastronomiques, Le 1812 et le Bview, ils seront placés sous la direction du chef étoilé Michelin Glenn Viel.

Un projet contesté à l'époque

Lancé en 2021, ce projet, étalé sur 23 arpents et nécessitant un investissement de Rs 2 milliards, comprend initialement 23 villas, quatre blocs d'appartements, ainsi qu'un espace de restauration, de fitness et de spa, sur le flanc de la montagne La Tourelle, à Tamarin. Ce projet avait fait l'objet de vives contestations de la part des habitants des régions avoisinantes à l'époque. Ils protestaient notamment contre son impact sur l'environnement, engendrant des risques d'inondations et de glissements de terrain.