Ile Maurice: L'Academy of Design and Innovation décroche le «Most Stylish Award»

-Elle a brillé avec une création de mode durable et élégante

Lors du prestigieux événement Runway Dubai 2024, l'Academy of Design and Innovation (ADI) a brillamment remporté le prix Most Stylish Award dans la catégorie des robes de mariée durables. Cette récompense met en avant une création audacieuse qui a séduit le public et le jury grâce à son mélange unique d'élégance contemporaine, de traditions culturelles et de durabilité.

Inspirée par l'élégance du tapis rouge de Cannes 2024, l'ADI a choisi pour muse l'icône de mode Winnie Harlow. Sa grâce naturelle et son assurance ont guidé la conception d'une robe de mariée exceptionnelle qui a laissé une impression durable.

Réalisée à la main par Émilie Varlet, étudiante en arts, cette robe est ornée de fleurs de macramé confectionnées par Sarvesha Rampersad, Sakeenah Mooraby et Cheetranshi Sumoondur, étudiantes en mode à l'ADI. Elle incarne parfaitement l'engagement de l'académie envers une mode durable et respectueuse de l'environnement. Cette tenue symbolise l'alliance entre l'artisanat indien et l'esthétique européenne, avec ses motifs floraux raffinés, ses audacieuses décorations en crochet et sa palette pastel enrichie de teintes vibrantes.

Tradition et modernité

Le costume du marié complète harmonieusement l'ensemble, alliant des éléments traditionnels de la culture mauricienne à une confection moderne. Les motifs subtils du costume créent une parfaite symbiose avec la robe, renforçant l'harmonie de l'ensemble.

La Dr Sabrina RamsamyIranah, directrice de l'ADI, a exprimé sa joie : «Cette distinction internationale récompense le talent et la détermination de nos étudiants. Elle reflète notre vision d'une mode où innovation, culture et respect de l'environnement se rencontrent. C'est une immense fierté pour notre académie et un tremplin pour nos talents vers de nouvelles opportunités.»

Depuis sa création en 2013 par Modupe Omonze, le Runway Dubai est devenu une vitrine mondiale de la mode, offrant une scène aux designers émergents et confirmés. Cet événement annuel attire des professionnels de l'industrie, des célébrités et des passionnés de mode, tout en mettant en avant la diversité culturelle et l'innovation. Modupe Omonze a joué un rôle crucial dans la valorisation des créateurs à travers cette plateforme.