Ile Maurice: Artistes en 2024 - Encore une année à se débattre

S'il est une catégorie de professionnels qui attend ardemment le changement, c'est bien celle des artistes. La «Status of the Artist Act» a été votée le 13 juillet 2023.

C'est presque un an plus tard, une semaine avant le Budget - le 31 mai 2024 - que Gaëtan Abel, alors président du National Arts Fund, est nommé président à temps partiel du «Professional in the Arts Council». Conseil dont la mission est de décider du statut des artistes. Le jeudi 6 juin 2024, littéralement à la veille du Budget, le ministre des Arts et du patrimoine culturel d'alors préside une première réunion de ce Conseil.... Depuis, l'amélioration de la situation est attendue.

Avancée démocratique

La constitution en «kreol morisien»

La traduction de cinq chapitres de la Constitution en kreol morisien a été présentée le 30 septembre à l'université de Maurice. Ce qui démontre, selon Arnaud Carpooran, président de la Creole Speaking Union, que cette langue «a le potentiel pour exprimer la complexité juridique». Tout en faisant «très attention à ne pas simplifier au point de dénaturer le contenu».

La traduction de la Constitution de l'anglais au kreol morisien respecte le format - structure, syntaxe - du document-source. La traduction place la version en anglais à côté de la version mauricienne ce qui permet de comparer les deux textes. «La plupart des gens qui lisent la Constitution en anglais ne la comprennent pas entièrement. Un exercice de lecture à haute voix de la version en kreol morisien donne une proximité affective avec la Constitution», a indiqué Arnaud Carpooran.

La militante. Jasmine Toulouse, le coeur battant

Jasmine Toulouse est une artiste, une militante devenue incontournable. Son année a été mouvementée. Marquée par son «sacrifice». Annoncée comme candidate de l'Alliance du changement au no 1 (Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest), elle commence à labourer le terrain. Mais à la faveur de l'alliance avec Rezistans ek Alternativ et du troisième ticket accordé à ce parti, Jasmine Toulouse cède la place à Kugan Parapen. Sans aucun mouvement d'humeur.

Après ce choix de candidat, elle poste une photo en compagnie du leader du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger. La légende :«Nou pe trouv 'a way forward'.» C'était le 11 octobre. Pile un mois avant le 60-0 sorti des urnes. Pendant la campagne électorale, Jasmine Toulouse a été active sur le terrain, notamment au no 14 (Savanne-Rivière-Noire). Après son élection, Véronique Leu-Govind a d'ailleurs remercié sa «sista» Jasmine Toulouse.

Pour fêter la victoire, on retrouve l'artiste comme co-animatrice du concert qui a suivi le meeting de remerciement de l'Alliance du changement, à la Place d'Armes. Quelques semaines plus tard, elle «donne un coup de main» à l'organisation du Festival International Kreol. Animant notamment la soirée Viv nou lar devant le Plaza. On se souvient que le 26 mars 2023, le Premier ministre d'alors, Pravind Jugnauth, avait brandi la photo de Jasmine Toulouse, aux côtés de Jean-Hubert Celerine, plus connu comme Franklin - condamné pour trafic de drogue - au Parlement. Ce qui avait fait perdre des contrats à Jasmine Toulouse.

Ils nous ont quittés les chers disparus

Ces artistes ont tiré leur révérence au cours de l'année écoulée. Clarel Betsy s'en est allé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 février. Clarel Betsy, c'est deux tubes qui datent des années 70-80. La chanson-hommage Ti Frer. Et le poignant Mo Amélie. Mais sa discographie, c'est bien plus que ça. Clarel Betsy ne chantait pas que du séga. Il faisait du rock, de la fusion, en français, en kreol, en anglais.

Le 31 août, nous apprenions le décès du bassiste Clive Govinden, 46 ans. Il est mort à Los Angeles, où il était en tournée. Ce musicien avait côtoyé des grands noms tels que Manu Dibango, Oumou Sangaré du Mali, Touré Kunda du Sénégal, Dobet Gnahoré de Côte-d'Ivoire, ainsi que Carla Bruni, Martha High (ex-choriste de James Brown).

Le 14 septembre, s'éteignait Ramesh Ramdoyal, ancien directeur du Mauritius Institute of Education. Homme de lettres, il nous laisse une trilogie : Tales from Mauritius, More tales from Mauritius et Further tales from Mauritius. Ainsi que des poèmes et des nouvelles publiées dans la Collection Maurice.

Le 29 novembre, Frédéric Martin, alias Lom Dick, nous a quittés. Le chanteur du groupe Natir Chamarel, est parti à l'âge de 50 ans.

Les promesses

Une vague d'espoirs

Le volet consacré à la culture dans le manifeste électoral de l'Alliance du changement a suscité une vague d'espoirs. Comme l'a souligné Joëlle Coret, présidente de l'Union des Artistes, ce document contient des «points que les artistes ont demandés». En attendant le discours-programme qui sera présenté à la rentrée, les principales propositions sont une refonte de la Status of Artist Act, pour la reconnaissance des «travailleurs culturels». La création d'un cultural desk pour faciliter l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'organisation d'un concert. La mise à disposition des jeunes artistes des stades, des salles polyvalentes et autres emplacements publics appropriés pour des manifestations artistiques. La construction en Public Private Partnership d'une salle de concert entièrement équipée pour la tenue de manifestations artistiques. La transformation d'un des stades de football en site de concerts. Ou encore la réforme en profondeur de la Mauritius Society of Authors.

Moments magiques, concerts mémorables

Le Trobador Tour est passé par Maurice les 19 et 20 octobre. Un retour très applaudi de Francis Cabrel. À l'annonce du premier concert, il fait salle comble au point où les organisateurs ont ajouté une deuxième date, au Trianon Convention Centre. Cela faisait une dizaine d'années que Mario Ramsamy n'était pas revenu au pays natal. Il a renoué avec le public local, lors d'un concert à Casela, le 6 septembre.

Les annulations

Quand la police dit non

Les organisateurs du concert de Marcus Gad ont dû être patients. Initialement prévue le 4 mai, la soirée est annulée à la toute dernière minute alors que le reggaeman Marcus Gad, qui vient de la Nouvelle Calédonie, avait déjà atterri à Maurice. L'artiste, invité d'honneur du Jamrock Reggae Festival, a finalement pu se produire le 14 décembre au stade de Bambous.

Pas de Mystik Festival le samedi 7 décembre dans les ruines de Balaclava, au Maritim Resort & Spa. La soirée avec Vini Vici et Omiki, des DJ d'origine israélienne, qui se produisent dans les plus grands événements comme Tomorrowland en Belgique, a été annulée. Ces DJ se sont déjà produits sans problème à Maurice avant.

Pourtant, le 5 décembre, la police avait accordé son feu vert. Pourquoi la police a-t-elle changé d'avisle lendemain ? Dans son courrier officiel, le bureau du commissaire de police informe l'organisateur que l'autorisation est retirée «on ground of public safety and public order».

Un collectif, le comité Ad hoc de soutien à la Palestine, a mené une campagne systématique contre cette soirée musicale. Ce collectif a réuni des syndicalistes, des membres de Lalit, Ledikasyon Pu Travayer, du Muvman Liberasyon Fam, le Centre de Documentation sur l'Islam. De son côté, le Muslim Citizens Council s'est aussi exprimé contre cette soirée, avec référence à la situation humanitaire alarmante dans la bande de Gaza.

Montagne du Morne

Ouverture de la vallée des ossements

Le 5 mai a eu lieu l'ouverture d'un parcours symbo- lique à la montagne du Morne, paysage culturel classé patrimoine mondial. Ce sentier mène à la Vallée des ossements, là où selon des témoignages, on a retrouvé les corps des esclaves marron qui avaient sauté du haut de la montagne du Morne.

C'est le 2 juillet 2008 que le paysage culturel du Morne a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Mais c'est après d'âpres et longues négociations avec des propriétaires privés qu'un premier sentier libre d'accès et gratuit a été ouvert au public à partir du 24 juillet 2016.