Soudan: Mouvement Justice et Égalité se félicite de l'arrivée dans ses rangs d'un éminent dirigeant du Parti du Congrès soudanais

El Fasher — Le Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE) a salué l'arrivée de l'éminent dirigeant du Parti du Congrès Soudanais et membre du Comité de Gestion du Syndicat des Agriculteurs du Projet Agricole d'Al-Rahad, Youssef Ahmed Osman, pour ses rangs.

Selon le Briefing de presse que le MJE a publié sur la page principale du mouvement, il a considéré son adhésion comme un ajout important au mouvement, qui est en train de s'étendre de manière constante dans toute la chère patrie, en raison du projet prometteur qu'il porte, en plus des grands sacrifices faites par la direction du MJE et les lions de la force conjointe sur les différents théâtres d'opérations dans lesquels se livre la bataille pour la préservation de l'entité de la nation, la protection des biens du peuple et la préservation de sa dignité, en plus de se tenir fermement aux côtés des forces armées et des autres forces de soutien face à la campagne visant le pays et le peuple.

Il convient de noter que l'éminent dirigeant du Parti du Congrès Soudanais, Yousef Ahmed Osman, qui a annoncé son adhésion au MJE est considéré comme l'un des dirigeants du secteur agricole, car il a travaillé comme officier administratif et secrétaire général du Syndicat des agriculteurs du projet agricole Al-Rahad.