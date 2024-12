Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté félicite le Président du Ghana pour sa victoire aux élections présidentielles

Port Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition et Commandant en Chef des Forces Armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé un câble de félicitations à Son Excellence M. John Dramani Mahama à l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles en la République du Ghana, lui souhaitant succès et au peuple ghanéen davantage de développement et de croissance.

Le Président du CST a déclaré dans son télégramme : « Je suis heureux et honoré de vous , à l'occasion d'avoir gagné la confiance de votre peuple en vous élisant Président de la République du Ghana, de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs voeux de succès et le succès dans vos nobles fonctions et à conduire votre pays vers davantage de développement et de croissance.

SE. a salué les relations de coopération distinguées entre les deux pays, notant les liens forts de fraternité entre les deux peuples, réitérant son souci de développer et de faire progresser les relations pour le bien et le bénéfice des deux peuples frères.\ OSM