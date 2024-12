Sénégal: Jeune militante pour le climat, elle veut faire bouger les choses

Maguette Ba, jeune militante pour le climat, milite pour un environnement propre dans son pays le Sénégal. À 23 ans, elle veut protéger les ressources naturelles, sensibiliser les jeunes et proposer des solutions adaptées aux réalités africaines.

Elle est jeune mais plaisante-t-elle, "mon nom signifie vieille dame". Pour autant, le paradoxe n'est qu'apparent parce que "dans ma culture, cela reflète la sagesse, la disponibilité et l'engagement envers ses proches", explique-t-elle.

Cette interprétation de son prénom est devenue une philosophie de vie : bien qu'elle soit jeune, elle agit avec une responsabilité et une vision qui dépassent son âge. Son engagement pour l'environnement est également un hommage à cette sagesse héritée. En agissant pour protéger la planète, Maguette honore non seulement les générations passées, mais aussi celles à venir.

Un engagement né à l'école

C'est à l'âge de 15 ans que Maguette découvre l'urgence climatique. Un cours sur les impacts du changement climatique, accompagné d'un documentaire, marque un tournant. "J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, et que nous devions réagir", se rappelle-t-elle.

Elle rejoint alors un club environnemental dans son lycée et s'investit dans un projet de gestion écologique. Cette initiative, soutenue par des partenaires comme l'Union européenne, inspire d'autres écoles à adopter des pratiques similaires. "C'est à partir de là que j'ai voulu élargir mon engagement au-delà de l'école", raconte-t-elle.

L'environnement est devenu le principal centre d'intérêt de Maguette. "À Dakar (la capitale du Sénégal), en décembre, nous n'avons plus la fraîcheur que nous connaissions auparavant. Les changements sont visibles."

Elle évoque également la salinisation des terres dans le sud du Sénégal, qui appauvrit les sols et qui, parmi de nombreuses autres conséquences sociales et économiques, augmente le risque de mariage précoce pour les jeunes filles. Alors que les terres agricoles sont graduellement désertifiées par la salinisation et que les rendements agricoles diminuent, les familles sont contraintes d'adopter des stratégies de survie, notamment en donnant les mains de leurs filles en mariage à des prétendants qui, selon les attentes sociales, prendraient mieux soin d'elles et de leurs familles

Elle parle également de la pollution plastique et les détritus qui envahissent les plages, malgré une loi nationale interdisant les plastiques à usage unique. "Faute d'alternatives concrètes ou de volonté politique, cette loi reste lettre morte", remarque-t-elle.

Pour elle, la solution réside dans une implication accrue des jeunes. "Si nous leur donnons les outils nécessaires, ils pourront non seulement trouver des alternatives économiques, mais aussi participer à la protection de l'environnement."

Travailler avec UNICEF : une expérience marquante

En 2022, Maguette a été nommée Youth Advocate (défenseur de la jeunesse) par l'UNICEF Sénégal. Ce rôle lui a permis de s'exprimer sur des questions importantes, telles que l'impact du changement climatique sur l'éducation des filles.

S'exprimant devant les Nations Unies à New York lors du Sommet du Futur en septembre 2024, elle relata l'histoire d'une adolescente sénégalaise qui perdit la vie en allant chercher de l'eau dans la région du Ferlo, la principale région aride du Sénégal, où les ressources en eau sont limitées et où les pluies saisonnières sont rares et imprévisibles.

"Je vois cela comme une opportunité de monter en compétence. J'espère qu'à l'avenir, notre expertise sera mieux valorisée", ajoute-t-elle.

Maguette a dû faire face à des résistances culturelles dans son travail. Elle raconte l'histoire d'un chef de famille, dans la région de Matam au Nord du pays, objectant à la plantation d'arbres dans la cour familiale au prétexte que le potentiel de survie des arbres était plus grand que son espérance de vie à lui. "Ces croyances montrent l'importance d'aller sur le terrain, d'écouter et de sensibiliser avec des exemples concrets", explique-t-elle.

Elle insiste sur l'importance d'une approche respectueuse et éducative. "Il faut parfois montrer comment d'autres pays ou même des régions proches ont surmonté ces défis, tout en respectant nos propres croyances."

Maguette aspire à voir émerger un militantisme environnemental africain détaché des modèles occidentaux. "On nous compare souvent à Greta Thunberg, mais nos réalités sont différentes. Par exemple, nous avons le soleil et des terres riches en potentiel, mais nous manquons de ressources pour les exploiter de manière durable."

Avec d'autres jeunes militants, elle travaille à développer des solutions adaptées aux contextes locaux. "Nous voulons un modèle africain qui reflète nos réalités et nos priorités", affirme-t-elle.

Un héritage pour les générations futures

La motivation de Maguette vient de sa volonté de laisser un héritage durable. "Je n'ai pas encore d'enfants, mais je veux qu'ils puissent profiter des arbres que j'ai plantés. C'est une façon de leur montrer ce que je faisais de mon temps, et de les inspirer à en faire autant."

À travers son engagement, Maguette montre qu'il est possible de faire face aux défis environnementaux tout en inspirant les jeunes à agir. Sa vision est claire : créer un futur où les ressources naturelles sont protégées, où les croyances locales sont respectées et où la jeunesse africaine est au centre du changement.