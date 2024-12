Madagascar: SEM JI Ping - « La Chine est disposée à travailler main dans la main avec Madagascar »

interview

Un an, enfin presque, après son arrivée dans la Grande Île, l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine fait l'état de la coopération entre les deux pays, à travers une série de questions-réponses.

Vos impressions sur Madagascar près d'un an après votre prise de fonction ?

« Les différentes parties de la « Grande île » ont des climats et des reliefs variés, ainsi que des ressources naturelles différentes. Le pays dispose d'un grand potentiel de développement dans les domaines de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Exploitation minière, du Tourisme...

J'aime beaucoup l'histoire, la culture et les beaux paysages de ce pays, et surtout son peuple diligent, courageux, sincère et amical qui constitue une force motrice incessante pour l'émergence du pays et le progrès de la nation.

Je suis profondément impressionné par l'amitié de tous les milieux de Madagascar à l'égard de la Chine et la forte attente de coopération entre les deux pays. Je crois que sous le pilotage conjoint de nos deux chefs d'État, nous allons avancer main dans la main vers l'avenir ».

Pouvez-vous présenter les nouveaux développements des relations sino-malgaches, en particulier la coopération au cours de l'année 2024 ?

« Cette année a été marquée par la consolidation et le développement des relations sino-malgaches. Le président Rajoelina, le Premier ministre Ntsay, les présidents des deux Chambres du Parlement et plusieurs ministres malgaches se sont rendus successivement en Chine, illustrant l'approfondissement de la confiance politique mutuelle.

Dans les domaines économiques et commerciaux, la Chine a été le premier partenaire commercial de Madagascar pour la neuvième année consécutive, marquée par l'exportation de mouton malagasy vers la Chine pour la première fois et la participation de la délégation malagasy à l'Exposition internationale d'importation de la Chine, sans oublier la signature de l'Accord de Coopération Économique et Technique. La construction de plusieurs routes par des entreprises chinoises ont avancé et les semences de riz hybride de bonne qualité importées de Chine arriveront bientôt à Madagascar ».

Le président Rajoelina s'est rendu cette année en Chine pour la première fois. Quels sont les principaux résultats de cette visite ?

« En septembre dernier, le président Rajoelina a été invité en Chine pour le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine.

Lors du sommet, les relations sino-africaines ont été rehaussées à un plus haut niveau comme « une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle ». Les six propositions présentées par la Chine sur la promotion ensemble pour la modernisation ont été largement approuvées. La Chine et l'Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l'égalité, par l'ouverture et le gagnant-gagnant, par la primauté au peuple, par la diversité et l'inclusion, par le respect de l'écologie et par la paix et la sécurité.

La Chine et l'Afrique ont adopté la « Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle » et le « Plan d'action de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine », qui trace les perspectives de coopération sino-africaines de haute qualité dans les trois prochaines années.

Au cours du sommet, le président Xi Jinping et le président Rajoelina se sont rencontrés pour la première fois et ils ont annoncé conjointement le rehaussement des liens bilatéraux au rang de partenariat de coopération stratégique global. La Chine soutient Madagascar pour son exploration indépendante de la voie de la modernisation conformément à ses conditions nationales et souhaite poursuivre la collaboration dans des domaines tels que l'Agriculture, les Nouvelles Énergies, l'Économie Bleue, ainsi que la prévention et la réduction des catastrophes.

La Chine est aussi disposée à approfondir les échanges humains afin de renforcer la base populaire de l'amitié sino-malagasy. Après le sommet, le président Rajoelina a également visité la province du Hunan, où il a eu des échanges avec des experts agricoles et des entrepreneurs, en élaborant un nouveau plan pour la coopération pragmatique entre la Chine et Madagascar ».

Comment l'économie chinoise arrive-t-elle à progresser de manière constante ?

« Cette année, l'économie chinoise a été également confrontée à un environnement interne et externe complexe, mais sous la ferme direction du PCC, l'économie chinoise a poursuivi la dynamique de reprise et de croissance. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le PIB de la Chine a augmenté de 4,8% en glissement annuel. En même temps, la « qualité » de l'économie chinoise s'améliore efficacement, la valeur ajoutée de l'industrie de haute technologie a atteint 9,1% en glissement annuel. La Chine reste un important moteur de la croissance et une force de stabilité pour l'économie mondiale.

En juillet dernier, le troisième plénum du XXe Comité central du PCC a présenté plus de 300 mesures de réforme importantes sur l'approfondissement continu de la réforme sur tous les plans et la promotion de la modernisation à la chinoise; en décembre, la Conférence centrale sur le travail économique a spécifiquement déployé 9 priorités, couvrant l'accroissement de la demande intérieure, la mise en place d'un système industriel moderne ainsi que les autres domaines. Les avantages de système unique, de l'approvisionnement, d'un marché immense et la dynamique de développement par l'innovation sont autant de raisons importantes qui permettent à l'économie chinoise de maintenir l'élan du progrès ».

La Chine peut-elle aider Madagascar à résoudre le problème du délestage?

« Assurer l'approvisionnement en électricité s'inscrit dans les « trois piliers » de la politique nationale globale proposée par le président Rajoelina. Nous pensons que le problème de pénurie d'électricité auquel Madagascar est actuellement confrontée est temporaire.

Nous attachons une grande importance à la volonté de coopération de Madagascar et sommes prêts à approfondir notre collaboration dans le domaine de l'énergie. Récemment, le président Rajoelina a assisté personnellement à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la centrale hydroélectrique de Ranomafana, un autre jalon dans la coopération énergétique entre la Chine et Madagascar.

Avec une puissance installée de 64 mégawatts, cette centrale hydroélectrique, une fois achevée et mise en service, permettra d'atténuer efficacement la pression sur l'approvisionnement en électricité dans la région de la capitale et de réduire le coût de l'électricité, tout en favorisant le développement économique, social et l'amélioration des conditions de vie du peuple.

En plus de ressources hydrauliques, Madagascar est également doté de conditions naturelles exceptionnellement favorables dans le domaine des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. La Chine est disposée à travailler main dans la main avec Madagascar pour mettre en oeuvre l'Action de partenariat pour le développement vert inscrite dans les dix Actions de partenariats annoncées lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, et pour approfondir la coopération en matière d'énergies propres ».

Madagascar et la Chine approfondissent ensemble leur coopération dans le domaine du riz hybride à réaliser l'autosuffisance alimentaire de Madagascar. Quels sont les progrès réalisés et quels sont les résultats concrets ?

« La coopération en matière de riz hybride est un symbole de la coopération pragmatique sino-malgache. En juillet dernier, nos deux pays ont signé la lettre de change sur la deuxième phase du Projet d'assistance et de coopération pour le développement de la Technologie du riz hybride à Madagascar. Selon cet accord, la partie chinoise enverra des experts techniques pour procéder à la sélection des variétés, à la démonstration des techniques de rendements élevés et à la formation technique dans les principales zones de rizière, en vue de réaliser la production de semences à Madagascar le plus vite possible et de réduire les coûts des agriculteurs.

Je suis convaincu que les politiques en faveur des agriculteurs et de la promotion de l'agriculture, ainsi que les mesures de soutien synthétiques introduites par les autorités compétentes malgaches, motiveront efficacement les agriculteurs, contribueront à augmenter la quantité d'engrais utilisés, amélioreront la gestion sur les champs pour garantir un rendement élevé et stable de riz hybride ».

L'intelligence artificielle est un sujet d'attention mondial. Pourriez-vous nous parler de la position chinoise sur la coopération internationale en I.A. et de la possibilité pour la Chine d'apporter ses technologies dans ce domaine à Madagascar ?

« En octobre de l'année dernière, la Chine a proposé l'« Initiative mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle », mettant en avant trois principes importants pour promouvoir la gouvernance mondiale de l'I.A. sur les raisons et les moyens de renforcer cette gouvernance. La Chine a encore proposé la résolution sur la coopération internationale pour renforcer les capacités en I.A. et la « Conférence de haut niveau sur la coopération internationale pour le renforcement des capacités en intelligence artificielle », visant à promouvoir un développement inclusif, combler le fossé numérique et intelligent, et soutenir les économies et sociétés des pays dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030.

La Chine est prête à partager son expérience pratique de l'I.A. avec Madagascar, à aider Madagascar à tirer des avantages de l'I.A. et à parvenir à la revitalisation et au développement ».

Quel est votre perspective pour les relations entre nos deux pays en 2025 ?

« L'année 2025 marquera le 65ème anniversaire de l'indépendance de Madagascar. La Chine souhaite continuer à promouvoir la coopération avec ses amis malagasy dans les domaines du commerce, de la culture, etc. 2025 sera également le 50ème anniversaire de l'arrivée de la mission médicale chinoise à Madagascar. En un demi-siècle, elle a traité près de 5 millions de patients dans quatre points de soins. En cette année spéciale, nous espérons voir davantage de médecins, d'éducateurs, d'entrepreneurs et de touristes chinois venir à Madagascar, tout en souhaitant que plus d'amis malagasy se rendent en Chine.

L'année 2025 est sur le point d'arriver. À l'occasion du Nouvel An, je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement malagasy ainsi qu'aux amis de différents milieux pour leur soutien et leur confiance constants envers la coopération sino-malagasy. Je tiens également, au nom de l'Ambassade de Chine à Madagascar, à adresser mes meilleurs voeux de Nouvel An à tous les lecteurs et à leurs familles ».