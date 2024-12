Madagascar: Mickaël Heritiana - « Le basket a changé ma vie »

Le sport mène à tout... et un peu partout. L'international malgache Mickael Heritiana en est un parfait exemple. Après avoir fièrement défendu les couleurs de Madagascar lors de l'Afrobasket U18 en 2022, organisé sur le sol malgache, il s'est envolé vers de nouveaux horizons.

Aujourd'hui, il évolue au sein de l'équipe des Patriots aux États-Unis. « Le basket est plus qu'un sport, c'est un mode de vie qui m'a aidé à devenir une meilleure personne. Il m'a offert une nouvelle famille, de nouveaux amis et une passion renouvelée. Il m'a appris à gérer mes émotions, à travailler en équipe, à être plus fort, plus courageux, plus humble et à ne jamais abandonner. Il m'a transmis des valeurs qui me guideront toute ma vie. Le basket fait partie de moi : il m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le basket est mon école de vie ! », a-t-il partagé sur les réseaux sociaux.