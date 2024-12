Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 décembre 2024

Les Etats-Unis exhortent le M23 et les FDR à cesser les hostilités et se retirer de leurs positions dans l'est de la RDC

Le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken s’est entretenu vendredi 27 décembre 2024 avec le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pour discuter de la crise dans l’est de la RDC.

Dans une note rendue public le même jour, le secrétaire d’Etat a tenu a remercié le président Tshisekedi pour son engagement en faveur du processus de Luanda, dirigé par le président angolais João Lourenço, et pour sa volonté d’engager des pourparlers le 15 décembre.

Cette rencontre tripartite avec ses homologues angolais, Joâo Lourenço, et rwandais, Paul Kagame s’inscrivait dans le cadre du Processus de Luanda, visant à trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l’est de la RDC. (Source allAfrica)

Mali : Emotion toujours vive après le rapt d'Amadou Tall

Le 20 septembre dernier, le khalife général de la Tidjaniya, Amadou Hady Tall, avait réclamé dans un discours la nécessité de restaurer la paix au Mali. Le chef religieux avait par la même occasion condamné les actes terroristes qui endeuillent le pays depuis plus d’une décennie.

Lors de sa visite en juillet 2022 dans la région, le président de la transition, Assimi Goïta, avait rencontré tour à tour le Cherif de Nioro Bouyé Haidara, figure de premier plan de l’islam au Mali, ainsi qu'Amadou Tall. (Source Deutsche Welle)

Côte d’Ivoire : Mambé dévoile les grandes ambitions pour le développement de Songon

« Demain sera merveilleux pour tout Songon. Avec la bénédiction du Président Alassane Ouattara, nous avons décidé de faciliter l'accès à Songon, notamment en permettant de rejoindre Abidjan en 10 minutes, en passant par Dabou. La Y4 permettra également de relier Anyama, Dabou et Jacqueville, en passant par Songon », a-t-il annoncé, promettant des infrastructures modernes : zones industrielles, hôpitaux, écoles et centres de formation pour offrir des opportunités aux jeunes.

Cette fête de génération, chère au peuple Tchaman, est un rituel marquant le passage à l'âge adulte. Selon Beugré Allo Jérôme, chef du village de Songon Agban, la tradition, vieille de trois siècles, transmet des valeurs comme la discipline, la solidarité et le respect. Organisée en cycles de soixante ans, la société Tchaman se divise en quatre générations (Blessoué, Gnando, Dougbo et Tchagba), chacune composée de quatre classes d'âge. (Journal d’Abidjan)

Algérie : Le président s’en prend à la France et à l’écrivain Boualem Sansal dans un discours à la nation

Durant un discours à la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement, le président algérien, réélu pour un deuxième mandat début septembre, s'en est pris vivement à la France, ce 29 décembre 2024. Abdelmadjid Tebboune a aussi évoqué pour la première fois l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Le président Abdelmadjid Tebboune s'est adressé dimanche aux Algériens et s'en est pris vivement à la France. Il est revenu sur les questions mémorielles dans un « discours à la nation » prononcé devant les deux chambres du Parlement. Selon des extraits de son discours publié sur le site officiel de la présidence, le dirigeant algérien appelle Paris à reconnaître ses crimes en Algérie. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, il exige de la France certains gestes relatifs à la période coloniale (1830-1962). (Source RFI)

En Guinée, la transition à rallonge du général Mamadi Doumbouya

Après son putsch, en 2021, le tombeur d’Alpha Condé s’était engagé à rendre le pouvoir aux civils avant le 31 décembre 2024 et à ne pas se présenter à l’élection présidentielle. Il est aujourd’hui certain que la première promesse ne sera pas tenue. Et la seconde ?

Conakry, ses rares sorties se font sous haute sécurité. Prudent, le général Mamadi Doumbouya est aussi avare de voyages hors de Guinée. Depuis son passage au Forum sur la coopération sino-africaine, début septembre à Pékin, aucun déplacement n’a été enregistré. Ces derniers mois, le tombeur du président Alpha Condé se fait discret. (Source Lemonde Afrique)

Deux ans de prison pour un opposant malien qui a critiqué le pouvoir burkinabè

Un tribunal de Bamako a condamné lundi à deux ans de prison dont un ferme l'opposant malien Issa Kaou N'Djim pour avoir critiqué les militaires au pouvoir au Burkina Faso voisin, ont indiqué à l'AFP une source judiciaire et sa famille.

L'opposant Issa Kaou N'Djim, figure politique malienne, avait mis en doute, lors d'une émission sur la télévision locale Joliba TV News, la crédibilité d'un supposé coup d'Etat déjoué au Burkina Faso. M. N'Djim a également été condamné à payer une amende d'un million de FCFA (plus de 1.538 euros) par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, qui dépend du tribunal d'une commune de Bamako, a dit à l'AFP la source judiciaire. (Source VOA Afrique)

Tchad-observateurs : « Les procédures ont été respectées »

Les premiers rapports des observateurs et experts internationaux sur le déroulement des élections législatives, provinciales et communales au Tchad commencent à être publiés.

Au cours d’une rencontre avec la presse ce 30 décembre, la Mission d’observation des experts électoraux de l’Union de la jeunesse de la Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale (UJ-CEMAC) s’est félicitée du bon déroulement de ces premières élections couplées au Tchad, qu’elle qualifie de libres et transparentes.

Selon la mission, le scrutin a respecté les normes internationales en matière d’organisation et de déroulement des élections démocratiques. (Source apanews)

Le Bénin invite le Niger à la promotion de dialogue sincère

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Shegun Bakari, tient à rejeter catégoriquement les accusations infondées portées par le chef de la junte militaire du Niger à l’encontre de la République du Bénin.

Ces déclarations, diffusées sur la télévision publique nigérienne, font état d’une prétendue implication du Bénin dans des actions de déstabilisation du Niger, notamment par l’achat et la distribution de drones à des groupes terroristes.

Le Ministre béninois des affaires étrangères affirme avec fermeté que ces accusations sont totalement fausses et dénuées de tout fondement objectif. (Source beninwebtv)

Togo/Crise énergétique en 2024 : Les défis des petites entreprises face aux coupures d’électricité

En 2024, le Togo a traversé une crise énergétique marquée par de fréquentes coupures d’électricité, perturbant de manière sévère l’économie nationale. Ces coupures ont principalement touché les petites entreprises, essentielles à la croissance du pays, freinant la production et compliquant les opérations quotidiennes, tant dans le secteur formel qu’informel. Ce reportage examine l’impact de ces coupures sur les entreprises et les mesures mises en place pour atténuer leurs effets. (Source Africa24)

Gabon : Ces documents indispensables lors de la révision de la liste électorale

Au terme de l’arrêté n°0002392/MIS du 26 décembre 2024 fixant la période de révision de la liste électorale, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a fixé du 02 au 31 janvier 2024 la période de révision de la liste électorale. Une décision à la suite de laquelle, le chef de ce département, Hermann Immongault a organisé un point de presse au cours duquel il a dressé la liste des documents à fournir dans le cadre de cette opération.

Si cette opération de révision du fichier électoral vise à encourager les personnes déjà inscrites à vérifier leur présence sur la liste, à enrôler les personnes ayant atteint l’âge requis, radier les personnes décédées, ou encore procéder aux changements de centres de vote, encore faudrait-il remplir un certain nombre de critères. Parmi ceux-ci, le ministère de l’Intérieur met un point d’honneur à la présentation d’un certain nombre de documents, justifiant de l’identité des électeurs. (Source GabonMediaTime)