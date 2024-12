Afrique de l'Est: Le Pakistan soutient la déclaration d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie

Addis Ababa — Le Pakistan a exprimé lundi son soutien à la déclaration d'Ankara qui devrait résoudre les malentendus entre l'Éthiopie et la Somalie.

Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad a déclaré que la déclaration d'Ankara a été discutée lors d'une réunion tenue aujourd'hui.

Selon l'ambassade, la discussion a eu lieu entre l'envoyé spécial et ambassadeur extraordinaire de l'Éthiopie au Pakistan, au Turkménistan et en République kirghize, Jemal Beker, et le secrétaire adjoint (Afrique) du ministère des affaires étrangères du Pakistan, l'ambassadeur Hamid Asghar Khan.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur Jemal a salué le rôle crucial joué par la Turquie dans la médiation du dialogue entre les deux pays frères pour résoudre leurs différends, ce qui permettrait d'intégrer davantage la région et d'assurer la paix, la prospérité et le développement de la région.

Il a ajouté que la déclaration d'Ankara est une manifestation des réformes globales de la politique étrangère entreprises par le gouvernement éthiopien, qui donne la priorité absolue aux pays voisins pour intégrer la région en assurant une paix durable et un développement durable.

L'ambassadeur a déclaré que la déclaration est basée sur un scénario gagnant-gagnant et vise à instaurer la paix et la stabilité dans la région, et à fournir à l'Éthiopie un accès à la mer, comme le prévoit le droit international.

L'Éthiopie a consenti de nombreux sacrifices pour la paix mondiale en participant constamment aux missions de maintien de la paix des Nations unies dans la région et au-delà, a ajouté M. Jemal.

Pour sa part, l'ambassadeur Hamid Asghar Khan a salué la déclaration d'Ankara comme une initiative cruciale pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Le dialogue est la seule solution à tous les problèmes, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant le rôle central joué par l'Éthiopie dans la paix et la stabilité régionales.

Au cours de la réunion, les deux parties ont également passé en revue l'ensemble des relations entre l'Éthiopie et le Pakistan et ont discuté des initiatives futures visant à renforcer davantage leurs liens bilatéraux, notamment l'exposition nationale unique prévue pour mai 2025 à Addis-Abeba.