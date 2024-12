Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti entretiennent des liens uniques et solides - FM Gedion

<strong>Addis Ababa — La délégation éthiopienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a effectué une visite de travail à Djibouti pour des entretiens bilatéraux.

Au cours de sa visite, le ministre a discuté avec le président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, de diverses questions bilatérales et régionales.

Le ministre des affaires étrangères, M. Gedion, a déclaré dans un communiqué que l'Éthiopie et Djibouti entretenaient des liens uniques et solides.

"Nous avons discuté d'une série de questions avec le ministre des affaires étrangères et le président. Nous avons informé le président de la discussion que nous avons eue ce matin avec mon frère, le ministre des affaires étrangères, sur les questions commerciales, l'utilisation des ports, la sécurité régionale et l'évolution de la situation politique", a expliqué M. Gedion.

Il a ajouté que les discussions avaient été très constructives et productives.

Les peuples d'Éthiopie et de Djibouti partagent des liens culturels et historiques et sont reliés par une ligne de chemin de fer moderne.

Ce chemin de fer électrifié améliore l'efficacité de la circulation des marchandises entre l'Éthiopie et Djibouti, renforçant ainsi les liens interpersonnels entre les deux pays.