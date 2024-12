Angola: Les accidents de la route font 13 morts ce week-end

Luanda — Au moins 13 personnes sont mortes et 102 autres ont été blessées, au cours du week-end dernier, en Angola, à la suite de 63 accidents de la route.

Présentant le bilan des incidents sur les routes du pays, à Rádio Luanda, il a souligné que chacun des trois jours du week-end, 21 accidents ont été enregistrés, le samedi ayant le plus grand nombre de morts (six) et le dimanche le plus grand nombre de blessés, soit un total de 49.

Par rapport aux provinces avec les plus fortes incidences, Luanda s'est distinguée avec 17 accidents, comme la période précédente, qui ont fait cinq morts, moins un, et 43 blessés, soit une augmentation de 25.

La province d'Uíge, a poursuivi le porte-parole, a enregistré 10 accidents, cinq de plus que le week-end précédent, trois décès (trois de plus) et 13 blessés, soit une augmentation de sept.

Le surintendant a également parlé de la province de Cabinda, où il y a eu sept accidents, avec une augmentation de quatre, huit blessés (cinq de plus) au cours de la période en question.

En ce qui concerne les délits contre la sécurité des transports, João de Sousa a déclaré qu'il en avait 13, dont 12 pour conduite en état d'ébriété et un pour conduite illégale.

"Durant cette période, nous avons infligé 450 amendes pour infractions au code de la route et diplômes complémentaires et 101 voitures et 248 motos ont été saisies", a-t-il conclu.