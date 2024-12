Angola: Moxico-Leste en quête de cohésion nationale

Cazombo — Après 107 ans de connectivité géographique et culturelle, la province de Moxico-Leste s'est officiellement séparée, ce lundi, de l'actuel territoire de Moxico, devenant une région autonome, en quête de développement et de progrès social.

Avec plus de 300 mille habitants, la nouvelle province est située plus à l'est de l'Angola et à environ 1.700 kilomètres de la capitale du pays, Luanda.

Elle est limitée au Nord par la province de Lunda-Sul, à l'Ouest et au Sud par la province de Moxico et à l'Est par la République Démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Moxico-Leste a pour chef-lieu Cazombo, située dans la partie sud-ouest de la province, et est actuellement l'une des rares capitales provinciales de l'Angola qui partage une frontière avec un pays voisin, en l'occurrence la Zambie, avec Dundo (Lunda- Norte), à Mbanza Congo (Zaïre) et à Cabinda, limitrophes de la RDC.

Moxico-Leste compte neuf municipalités, à savoir Cainda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau et Nana Candandundo.

La province de Moxico-Leste est principalement habitée par une population dont l'occupation principale est l'agriculture, basée sur la production de manioc, maïs, riz, arachides, patates douces, pommes de terre, haricots, légumes et agrumes.

Les données montrent que les régions qui composent cette province produisent annuellement plus de 500 mille tonnes de produits divers.

En plus de l'agriculture, Moxico-Leste a d'autres potentiels, en particulier le secteur minier, où des travaux de prospection de cuivre sont déjà en cours, une action menée par Anglo American, une société britannique, dans la région de Calunda.

En termes de tourisme, la nouvelle province possède l'une des plus grandes attractions touristiques de l'est du pays, le lac Dilolo, avec une altitude de 1.098 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, étant le plus grand d'Angola et le troisième du continent africain.

Situé dans la municipalité de Luacano, à l'extrémité sud du corridor de Lobito, cet espace géant est un véritable paradis ouvert à l'exploration, car il s'agit du plus grand lac d'eau douce du pays.

Le parc national de Cameia, dans la municipalité du même nom, à l'ouest de la capitale provinciale (Cazombo), est un autre point attractif, un espace qui abrite plusieurs espèces d'animaux, comme le lion, l'hyène tachetée, le léopard, le guépard, l'hippopotame et l'antilope rouge, en plus des ressources en eau comme le fleuve Zambèze et les chutes de Cassai.

En termes d'infrastructures, Moxico-Leste dispose d'un aéroport moderne, avec une piste de 2.600 mètres de long et 45 mètres de large, situé à 10 kilomètres de la ville de Luau, avec un terminal pour 70 passagers à l'embarquement et à l'atterrissage.

Une plateforme logistique transfrontalière est en train d'être installée dans cette municipalité, qui comportera des services structurants pour soutenir les unités industrielles susceptibles de contribuer au développement socio-économique rapide de la région.