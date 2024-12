Algérie: APN - Le discours du président de la République a défini les objectifs visant à hisser le pays au rang des Etats influents

ALGER — Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), a salué, lors de sa réunion tenue lundi sous la présidence de M. Brahim Boughali, président de l'APN, la teneur du discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressé, dimanche, à la nation devant les deux chambres du Parlement, soulignant que ce discours "a défini la voie et les objectifs visant à hisser l'Algérie au rang des Etats influents".

Dans son allocution, M. Boughali a "salué, au nom du bureau, la teneur du discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressé à la nation devant le Parlement réuni en ses deux chambres", précise un communiqué de l'APN.

A cet égard, le président de l'APN a souligné l'importance de la tenue de cette réunion à "une étape cruciale où l'Algérie s'apprête à lancer des projets d'envergure qualitative et quantitative sous la conduite du président de la République qui a défini la voie et les objectifs visant à hisser l'Algérie au rang des Etats influents grâce à son dynamisme et son poids sur la scène internationale".

M. Boughali a également salué "le contenu significatif du discours prononcé la veille par le président de la République devant les membres des deux chambres du Parlement où il a honoré cette tradition et l'a instituée chaque année, tout en renouvelant son attachement aux occasions qui mettent en évidence les progrès et le développement de l'Algérie".

Evoquant la teneur du discours, le président de l'APN a souligné qu'il "a porté sur le bilan des réalisations sans précédent accomplies par l'Algérie, illustrées par une croissance économique soutenue de plus de 4%, grâce au renforcement des secteurs productifs et à la réduction de la dépendance au pétrole, ainsi qu'à la dynamique remarquable dans les investissements, comme en témoignent les institutions financières et économiques mondiales".

"Ces réalisations marquent un tournant dans l'édification d'une Algérie forte et victorieuse, avec des projets d'envergure dans différents secteurs tels que les énergies renouvelables, l'industrie, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'habitat, l'eau et les services sociaux, permettant à notre chère Algérie de se libérer progressivement de l'héritage de l'échec et de s'élever, en un temps record, au rang des pays économiquement capables et autosuffisants dans de nombreux produits", a-t-il soutenu.

Il a souligné que "la convergence des indicateurs économiques et sociaux sur l'amélioration du climat général en Algérie constitue une preuve éclatante de la vision globale du président de la République et de l'efficacité de sa politique, notamment au regard des résultats tangibles obtenus après une période difficile où l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, a subi les répercussions complexes d'une crise économique dévastatrice engendrée par la pandémie de Covid-19".

M. Boughali a exprimé la "fierté" de l'APN quant aux initiatives ayant eu un "impact notable sur la revalorisation du revenu individuel et, partant, sur l'amélioration du niveau de vie des citoyens, notamment à travers l'augmentation des salaires de 47%", soulignant que ces initiatives "traduisent clairement l'engagement du président de la République à maintenir le caractère social de l'Etat algérien".

Concernant la classe politique, à laquelle le président de la République a consacré une part importante dans son discours, reflétant son rôle déterminant dans l'orientation politique, sociale et économique du pays, M. Boughali a salué "la volonté du président de la République d'ouvrir un dialogue apaisé et constructif en impliquant les partis politiques dans la révision de la loi régissant leurs activités, une démarche visant à moraliser la vie publique et à faire évoluer la pratique politique pour répondre aux nouveaux défis et à asseoir les bases d'une véritable démocratie, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration du 1er novembre".

Sur le plan international, le président de l'APN a estimé que le discours du président de la République "a mis en exergue le rôle pivot l'Algérie et sa place centrale aux niveaux régional et international, notamment à travers ses initiatives diplomatiques reconnues visant à promouvoir la paix et la stabilité dans le cadre de son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. L'Algérie a, à cet effet, renouvelé son engagement constant en faveur des causes justes, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie".

M. Boughali a évoqué "un autre acquis de la diplomatie parlementaire, à savoir le renouvellement, à l'unanimité, de la confiance en l'Algérie par le Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) pour qu'elle assume la présidence de l'Union pour un deuxième mandat consécutif et abrite la prochaine Conférence de l'Union".

Par ailleurs, M. Boughali a salué l'engagement du président de la République exprimé dans son discours lors de la rencontre Gouvernement-Walis, à "faire sortir les zones d'ombre de la précarité et de la pauvreté et leur offrir des conditions de vie décentes".

Il a précisé que "plus de 6 millions de citoyens ont bénéficié de ces résultats tangibles", ce qui "démontre clairement que le développement n'est pas un simple slogan, mais une volonté sincère et des efforts réels".

Il a assuré que l'APN "restera mobilisé avec l'ensemble de ses députés pour soutenir les efforts du président de la République en vue de continuer à hisser l'Algérie à la place qui lui sied", saluant à cet égard, l'attachement du président de la République à "préserver la mémoire collective du peuple algérien et à défendre le serment des chouhada, qui ont payé un lourd tribut pour recouvrer la dignité et l'honneur du peuple algérien".

Le président de l'APN a tenu à saluer "la cohésion entre le peuple et son armée face à toutes les tentatives qui visent la sécurité et la stabilité de l'Algérie". Il a affirmé que "la résilience des Algériens et leur soutien à leur pays tout au long de l'histoire ont démontré au monde entier que ce pays est inviolable et que sa stabilité constitue une ligne rouge tracée au sang des chouhada".