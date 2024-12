Madagascar: Économie bleu - Cinq cents jeunes africains en forum à Toliara

Le deuxième forum des jeunes africains sur l'économie bleue se tiendra en avril 2025 à Toliara. La grande mobilisation a commencé.

Toliara accueillera du 17 au 19 avril 2025 le second forum des jeunes africains sur l'économie bleue (Fojaeb). Cinq cents jeunes africains issus de cinquante-quatre pays viendront se réunir autour du thème du développement de l'économie bleue. Le forum sensibilisera les jeunes africains sur les potentialités de l'Afrique dans la filière de l'économie bleue. Il parlera du développement des créativités et des compétences liées aux métiers de la mer et du littoral. Le premier forum, qui s'est déroulé à Lomé, au Togo, en 2023, était à l'initiative de l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue, et s'est penché sur le développement de l'économie bleue durable et inclusive.

« L'Organisation mise sur la formation des jeunes africains dans divers domaines de l'économie bleue, le leadership et le management, et les incite à se saisir des différentes opportunités qu'offre l'économie bleue en Afrique en termes d'innovations, de création d'entreprises, d'emplois durables », explique le site web de l'organisation. Le second forum, qui sera organisé en avril à Toliara, Madagascar, détaillera entre autres les réalisations et marquera les jalons de la feuille de route établie à Lomé. L'inclusion des jeunes dans l'économie bleue en Afrique sera au centre des discussions.

Préparatifs

« C'est un grand événement qui se prépare dès maintenant. Nous avons réuni les acteurs concernés par ce forum des jeunes africains ici à Toliara afin de mieux coordonner les actions à entreprendre. L'issue de ce forum sera transmise à la Conférence des Nations unies sur les océans à Nice, en France, au mois de juin 2025 », a expliqué Paubert Mahatante Tsimanaoraty, ministre de la Pêche et de l'économie bleue. Ce dernier a été panéliste lors du premier forum de Lomé et a été distingué meilleur ministre de l'économie bleue en Afrique.

Le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, les directeurs régionaux, des responsables du Tourisme, des associations de pêcheurs et de femmes de la pêche, des enseignants à l'Université de Toliara, des ONG, des entreprises, des représentants de groupements d'entreprises, des hôteliers et des restaurateurs se sont réunis avec le ministre de la Pêche et de l'économie bleue dans les locaux du Centre d'affaires de la région Sud-ouest vendredi dernier afin de se pencher sur les préparatifs.

« Ce sera une opportunité pour la région de se faire connaître, de démontrer ses potentialités. Les différentes facettes de notre culture seront également mises en avant lors de ce forum », a souligné Edally Ranoelson, gouverneur de la région Atsimo Andrefana. D'autres réunions s'ensuivront, vu l'importance et la grandeur de l'événement, apprend-on.