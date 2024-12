Madagascar: Saint-Sylvestre - À chacun sa fête

Chaque famille se prépare à fêter la Saint-Sylvestre. Chacun adapte sa consommation en fonction des budgets.

Pour la plupart, le réveillon du Nouvel An se fête en famille. Certes, la hausse du coût des produits n'empêche pas les ménages de fêter la Saint-Sylvestre. Ils essaient d'adapter la consommation ainsi que les dépenses en fonction des budgets. Chaque famille possède sa propre organisation. Mais la plupart choisissent de passer le réveillon du Nouvel An en famille. Certaines prévoient de quitter la ville, d'autres veulent juste préparer de bons repas en famille, tandis que certaines vont profiter de l'ambiance offerte par les artistes.

Léonie Razafindraketaka, une mère de famille, prévoit d'organiser une petite fête de réveillon du Nouvel An en famille chez elle. Hier, elle a déjà commencé les préparatifs en commençant par faire des achats des produits nécessaires pour un bon festin. «J'ai déjà acheté des pâtes, des poulets, des mayonnaises, des fromages, de la farine, des oeufs, des boissons, des amuse-gueules, de la viande de porc et de boeuf, et bien d'autres», s'exprime-t-elle lors d'un achat de provisions pour la fête, dans un supermarché à Tanjombato, hier. Au total, elle a dépensé environ 400 000 ariary.

Avec le budget serré, chacun s'organise du mieux qu'il peut. Quant à Naina et sa famille, ils prévoient d'acheter des amuse-gueules en attendant le Nouvel An. «Vu le coût des produits au marché, nous n'allons pas dépenser beaucoup d'argent. Nous allons juste acheter des caca-pigeons, des bonbons et pourquoi pas du jus en poudre avec une somme de 30 000 ariary. En balançant de la musique et en dansant jusqu'à minuit», prévoit le père de famille.

Sécurité

Pour ceux qui en ont les moyens, certains envisagent de quitter la ville et de passer la fête de fin d'année en province. «Nous souhaitons accueillir l'année 2025 au bord de la mer. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre à Mahajanga», déclare Célestin, accompagné de sa famille, en attendant leur départ depuis Andohatapenaka, hier. «Il est de tradition pour nous de fêter le réveillon du Nouvel An au Carlton Anosy», ajoute Natacha. «Chaque année, nous nous y préparons avec enthousiasme», précise-t-elle.

Chaque ménage ne veut laisser passer 2024 sans une fête ni accueillir l'année 2025 dans l'allégresse. Tout le monde s'organise avec les ressources disponibles, qu'il s'agisse de rester à la maison ou de fêter le réveillon ailleurs. Toutefois, en raison de la sécurité et du coût, beaucoup choisissent de passer la Saint-Sylvestre en famille ou entre amis, à la maison.