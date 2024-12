Madagascar: Réforme - L'EDBM muscle son Conseil d'administration

Ratisser large avec des compétences pluridisciplinaires au sein du Conseil d'administration de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Voilà les premières conséquences des retouches dans ses statuts. Les représentants des ministères à vocation économique et financière, qui étaient au nombre de cinq, sont désormais neuf. Les branches du secteur privé arrivent aussi en force. Ce Conseil d'administration est désormais présidé par Joël Randriamandranto, ancien ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Il remplace à ce poste Lantosoa Rakotomalala, devenue ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, et représente la présidence de la République. Le bureau du Premier ministre a comme délégué Indriamanga Rakotoarisoa, secrétaire général du gouvernement.

Les ministères ont, en grande partie, envoyé des membres du gouvernement pour siéger au Conseil : Benjamin Rakotomandimby, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, Naina Andriantsitohaina, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, David Ralambofiringa, ministre en charge de l'Industrie, Hanitra Razakaboana, ministre du Travail, François Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Stéphanie Delmotte, ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, et Germain, directeur général des Impôts.

Du côté du secteur privé, Joséphine Andriamamonjiarison pour le compte du Groupement des entreprises de Madagascar, Lahiniriko Razafimahefa, président du Conseil d'administration de la Confédération du tourisme de Madagascar, Mejamirado Razafimihary, administrateur de la Chambre des mines, Rivo Rakotondrasanjy, président du Fivmpama, Laou-Po Wing Wilfrid, président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar, Béatrice Chan Ching Yiu, présidente du Groupement des entreprises franches et partenaires, Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar, Heriniaina Ramboatiana, président du Syndicat malgache de l'agriculture biologique.

La direction générale, elle, reste sous la houlette de Josielle Rafidy, qui joue le rôle de l'Exécutif pour l'EDBM. « Il leur échoit de mettre en oeuvre toutes les décisions prises au niveau du Conseil d'administration » , précise Joël Randriamandranto.