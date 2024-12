Algérie: Energie - M. Arkab inaugure trois unités de production et de services à Oran

ORAN — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a présidé, lundi à Oran, l'inauguration de trois unités de production et de services du groupe Sonelgaz.

Il s'agit de l'unité de production d'électricité à Boutlelis, de l'unité de fabrication de compteurs électriques et de gaz, et du nouveau centre régional du système électrique.

M. Arkab, qui était accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, des PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz, Rachid Hachichi et Mourad Adjal, ainsi que des autorités locales, a salué ces réalisations, qu'il a qualifiées de "précieuses".

Concernant la centrale de production d'électricité à Boutlelis, M. Arkab a souligné qu'elle représente "un soutien fort pour l'économie nationale, notamment face aux défis mondiaux du secteur de l'énergie", précisant que cette centrale contribuera de manière significative à satisfaire la demande croissante en électricité dans l'Ouest du pays.

Cette centrale est l'un des plus grands projets de production d'électricité en Algérie, couvrant une superficie de 20 hectares, avec une capacité de production totale de 464 MW et repose sur les dernières technologies en matière de production d'énergie.

Ce projet, réalisé par Sonelgaz, utilise des turbines à gaz et à vapeur avec une technologie à cycle combiné et emploie 109 travailleurs, faisant ainsi de cette centrale l'un des sites leaders dans la production d'électricité, selon les explications fournies sur place.

Lors de l'inauguration de l'unité de fabrication de compteurs électriques et de gaz, M. Arkab a souligné que les équipements produits par cette installation permettront à Sonelgaz d'éviter totalement leur importation, après que le groupe ait maîtrisé la fabrication de plusieurs appareils, dont les compteurs d'électricité et de gaz.

Il a ajouté que cette réalisation permet également au groupe de commercialiser ses produits à l'étranger, comme les poteaux de recharge électriques, désormais fabriqués par le groupe, précisant que cela s'inscrit dans la politique de l'Etat visant la transition énergétique vers des énergies propres et renouvelables.

M. Arkab a exprimé l'engagement de son secteur à soutenir la Sonelgaz pour augmenter la production de ses équipements électriques.

Il a précisé : "Nous visons à produire tout ce qui est lié aux activités de Sonelgaz, afin d'atteindre un taux élevé d'intégration locale. A cet égard, nous avons commencé à fabriquer des turbines et des équipements électriques de haute technologie, ainsi que des pylônes pour le transport de l'électricité".

Le ministre d'Etat a insisté sur la nécessité de "maîtriser la chaîne de production des équipements de Sonelgaz, notamment les équipements électriques très importants, qui nécessitent des technologies de pointe et une parfaite maîtrise", soulignant que la fabrication de ces équipements permet leur exportation vers les pays africains qui ont sollicité l'aide de l'Algérie dans ce domaine.

De son côté, PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a indiqué que 341 poteaux de recharge électrique produits par l'Entreprise algérienne des industries électriques et gazières d'Oran (SAIG) ont été exportés vers l'Italie et la Libye, en plus d'une quantité de compteurs d'électricité envoyée vers des pays frères.

Il convient de noter que l'unité de fabrication des compteurs d'électricité et de gaz a été réalisée en 12 mois, avec un coût estimé à 1 milliard et 610 millions de dinars.

Ce projet vise à sécuriser la production locale de compteurs d'électricité et de gaz, à répondre aux besoins du marché national et à exporter l'excédent pour diversifier les sources de devises en dehors des hydrocarbures, selon l'exposé présenté par le responsable de l'unité.

Concernant le centre régional du système électrique situé à Oran, ce centre vise à améliorer la qualité et à fournir un système d'information à distance, tout en offrant un système sécurisé et ouvert à d'autres systèmes. Il représente également un moyen de surveillance et de gestion de la production.