Algérie: Fêtes du nouvel an - La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance et à la prudence

ALGER — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a appelé, lundi dans un communiqué, les citoyens à doubler de vigilance et de prudence afin d'éviter les accidents de la route et domestiques lors de la célébration du nouvel an 2025.

"A l'occasion du nouvel an 2025, la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens à doubler de vigilance et de prudence en cette période qui connait une dynamique et une activité intense, afin d'éviter les accidents qui pourraient survenir et qui causent généralement de lourdes pertes en vies humaines ou de gros dégâts matériels, en particulier les accidents domestiques et les accidents de circulation", précise la même source.

La Protection civile recommande aux citoyens de "respecter les consignes et les mesures de sécurité nécessaires pour réduire leur impact et ce, en vérifiant, avant les départs, l'état du véhicule, prendre les articles nécessaires de secours et de survie, l'état du trafic routier pour éviter les accidents de circulation et les embouteillages".

Elle recommande également de "respecter le code de la route, éviter les manoeuvres et les dépassements dangereux, les vitesses excessives et d'éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, surtout après une heure tardive, où les risques de survenance d'accidents de circulation deviennent très élevés".

La DGPC exhorte aussi les citoyens à "ventiler et aérer le domicile pour éviter les risques d'asphyxie au monoxyde de carbone Co et vérifier les appareils susceptibles de générer le risque d'asphyxiés ou d'explosion avant de quitter le domicile ou avant de dormir".

Par ailleurs, la Protection civile rappelle que les citoyens peuvent la contacter en cas d'accident ou de risque en composant le numéro d'urgence (14) ou le numéro vert (1021) en précisant l'adresse exacte, la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.