Algérie: M. Baddari inaugure une usine de conception de puces électroniques relevant du CDTA

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a inauguré, lundi à Baba Hassen (Alger), une usine de conception de puces électroniques relevant du Centre de développement des technologies avancées (CDTA).

S'exprimant à la presse, M. Baddari a indiqué que cette inauguration s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action sectoriel (2024-2029) issu de la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire de l'Université un des leviers de l'économie innovante tout en renforçant rôle économique.

Il a ajouté que cette usine qui "produira sa première puce mars prochain et qui est en mesure de concevoir des puces électroniques par différentes technologies, dont la technologie 65 nanomètres", est la première du genre en Algérie et maîtrisera la conception et la fabrication des puces électroniques à l'avenir.

Le ministre a également visité l'incubateur qui accompagnera la création de 25 startups activant dans le domaine des technologies avancées, dont des entreprises spécialisées dans les détecteurs d'incendie et les détecteurs de zones de boue au niveau des barrages.

M. Baddari a également écouté des présentations sur des projets proposés par cinq filiales spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), telles que la filiale de fabrication de systèmes de capteurs.

Aussi, le ministre s'est enquis de certains prototypes technologiques réalisés par ce Centre qui cumule plus de 40 ans d'expérience dans divers domaines technologiques, notamment la "robotique", "l'ingénierie des systèmes et le multimédia", et "la microélectronique et l'optique".