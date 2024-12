Algérie: Khenchela 2024 - La ligne de chemin de fer Khenchela-Ain Beida parmi les réalisations-phare de l'année

KHENCHELA — Une ligne électrifiée de chemin de fer relie depuis le printemps dernier les villes de Khenchela et d'Ain Beïda, dans la wilaya voisine d'Oum El-Bouaghi, une des réalisations-phare de l'année 2024.

Cette ligne, ardemment souhaitée depuis des années par les habitants des deux wilayas, inaugurée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite de travail à Khenchela, le 30 mai dernier, permet de faire la jonction entre la ville de Khenchela et le réseau ferroviaire national, tout en diversifiant les moyens de transport dans cette région de l'est du pays.

Le Directeur des transports de la wilaya de Khenchela, Smaïl Gasmi, a rappelé, dans une déclaration à l'APS, que la ligne ferroviaire Khenchela-Ain Beïda figure parmi les projets les plus importants dont a bénéficié cette wilaya dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le Président de la République.

Lancée en travaux au second semestre de l'année 2022, cette voie a été livrée fin mai de l'année 2024. Selon M. Gasmi, cette voie ferrée a contribué à améliorer la communication entre les différentes régions de Khenchela et les régions voisines, à accroître la mobilité socio-économique et à créer une dynamique de développement à la faveur de sa connexion au réseau ferroviaire national, permettant ainsi aux voyageurs de se déplacer plus facilement vers de nombreuses wilayas du pays, notamment celle de Skikda, particulièrement prisées durant la saison estivale.

La concrétisation de ce projet long de 51 kilomètres, sur une voie ferrée électrifiée permettant des vitesses de 160 kilomètres par heure pour les trains de voyageurs de 100 km/heure pour les convois de marchandises, a nécessité un investissement public de l'ordre de 51 milliards de dinars.

La réalisation de cette ligne ferroviaire, supervisée par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a été confiée à un groupement constitué de deux entreprises publiques, à savoir COSIDER et la Société nationale de Génie civil et bâtiment (GCB).

Le projet a également donné lieu à la réalisation et à l'équipement d'une gare principale dans la commune d'El Hamma, et de 3 gares secondaires à Baghai, M'Toussa et Fkirina (Oum El Bouaghi). Des gares conçues selon une architecture agréable, en adéquation avec les caractéristiques urbaines de la région, dotées de tous les équipements nécessaires au confort des voyageurs tels que de vastes salles d'attente, des guichets d'accès facile et des boutiques de services.

En plus, et afin de faciliter, dans la gare de Khenchela, le déplacement des personnes aux besoins spécifiques et leur accès aux trains, des espaces ont été aménagés à cet égard.

Selon des responsables de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), cette ligne devrait contribuer, en plus du transport des voyageurs, à promouvoir le transport des marchandises et contribuer à alléger la densité du trafic enregistrée actuellement sur les routes nationales reliant Khenchela à plusieurs wilayas du pays.