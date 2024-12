Algérie: Diplomatie algérienne en 2024 - Déploiement et rôle renforcés aux plans régional et international

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé, lundi à Alger, que 2024 était l'année du renforcement du déploiement de la diplomatie algérienne et de la consolidation de sa place et de son rôle aux niveaux, régional et international.

Dans une déclaration liminaire en début d'une conférence de presse sur le bilan des activités de la diplomatie algérienne en 2024, M. Attaf a indiqué que cette année, qui touche à sa fin, était principalement marquée par "la recrudescence et l'exacerbation des conflits et des guerres dans un contexte tendu, sans pareil, depuis la guerre froide".

"Nous étions tenus de nous adapter aux mutations survenues aux niveaux, régional et international", a ajouté le ministre d'Etat lors de la conférence, qui "intervient sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de son discours à la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement", affirmant la poursuite des efforts "pour préserver les intérêts de notre pays et renforcer son rôle aux niveaux, arabe et africain, dans le monde musulman tout comme en Méditerranée et en dehors de ces appartenances".