Madagascar: Spectacles - Des moments gravés dans la mémoire

L'année 2024 a été marquée par des événements musicaux d'envergure qui ont fait vibrer les coeurs des Malgaches. De la scène rock à la pop, en passant par des concerts inoubliables, la scène locale a su captiver son public avec des spectacles exceptionnels.

Le premier concert d'Anisha Jo

Après sa victoire à la Star Academy en 2022, Anisha Jo a enfin présenté son talent au public malgache avec son premier concert à Madagascar. Le 15 décembre, à la salle CCI Ivato, elle a présenté son premier album Lumière, sorti en novembre 2023, au public malgache, un recueil de chansons poignantes et chargées d'émotions. La salle n'était pas pleine, mais l'atmosphère était néanmoins magique, entre amour et lumière. Un moment d'intensité où Anisha a partagé la scène avec des artistes malgaches comme Farakely et le groupe Reko, prouvant ainsi qu'elle mérite son titre de lauréate de la Star Academy. Anisha Jo a su conquérir son public avec sa voix envoûtante et a redonné un nouveau souffle à la scène musicale malgache.

Mega-concert d'Ambondrona

Comme chaque année, le groupe Ambondrona a fait vibrer le Coliseum Antsonjombe le 29 septembre, pour son tout premier concert de l'année. L'événement a démarré en beauté dès 14 heures, avec des premières parties explosivement dynamiques assurées par Heroz, Hell's Rush, Da Hopp, et une ambiance assurée par les DJ Letà et Scotty Raz. Une deuxième partie de l'ambiance d'Ambondrona à 100 %. Kix, le charismatique chanteur du groupe, a également fait une annonce marquante : la célébration des 25 ans de carrière d'Ambondrona en 2026. Une histoire musicale qui a débuté en 2001 et qui continue à faire rêver les foules. Le Coliseum était plein à craquer, et l'énergie était palpable, créant des souvenirs inoubliables.

Concert de Reko

Le groupe Reko a relevé un défi de taille en offrant son premier concert solo au Palais des Sports Mahamasina le 22 décembre. Ce fut un véritable triomphe, avec une salle presque pleine et un public incroyablement réactif. L'énergie était à son comble, et Reko a clôturé en beauté la célébration de son 5e anniversaire. Ce concert a été l'occasion de montrer toute la force créative et la complicité du groupe avec ses fans. Un moment fort de l'année, qui restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui y ont assisté.

Henri Ratsimbazafy inoxydable

L'icône de la musique malgache, Dear Henri Ratsimbazafy, a marqué l'année avec une célébration exceptionnelle de ses 90 ans, qui avait déjà commencé en 2023. À 91 ans, il a démontré une énergie sans faille lors de son concert au CCESCA Antanimena le 7 septembre. Accompagné de ses musiciens et choristes, Henri a interprété ses plus grands succès pendant trois heures non-stop, prouvant qu'il est toujours au sommet de son art. L'année 2025 s'annonce encore riche en concerts pour ce géant de la musique, avec une tournée à La Réunion et un grand événement en préparation.

Le nouveau lead vocal de Mage 4

Cette année a vu un changement majeur au sein du groupe Mage 4, avec la démission de Ken au début de l'année et l'arrivée de Toky Anthonio Fanantenantsoa en tant que nouveau lead vocal. L'annonce a été faite le 30 mai, et Toky a rapidement pris ses marques, lançant de nouveaux titres aux côtés de ses camarades de Mage 4. Lors du concert du 24 août, il fait ses débuts en tant que leader du groupe devant un public fidèle. Toky, bien que déjà expérimenté dans d'autres formations musicales, a réussi à conquérir le coeur des fans de Mage 4. Sa maîtrise du micro et sa présence scénique ont confirmé qu'il est la personne idéale pour ce rôle, assurant ainsi la continuité du groupe.

Ils nous ont quittés

L'année 2024 a été marquée par la disparition de figures emblématiques de la scène artistique locale, des talents qui ont laissé une empreinte indélébile dans leur domaine. Voici un hommage à ces personnalités qui ont su, chacune à leur manière, enrichir la culture malgache.

Dédé Rabeson, saxophoniste

Le 21 janvier, à 89 ans, le saxophoniste Georges Dieu-Donné Rabeson, plus connu sous le nom de Dédé Rabeson, a définitivement déposé son saxophone. Ce pionnier du jazz malgache, véritable légende du genre, a non seulement forgé un style unique mais aussi transmis cette passion musicale à ses enfants, dont Datita, Belhain et Francis Pita Rabeson. Considéré comme un précurseur du jazz malgache, Dédé a marqué l'histoire de la musique de l'île, son départ laissant un vide immense dans ce monde qu'il a façonné avec amour et discipline.

Mikakely, bassiste

Le 10 mars, le monde de la musique a perdu Brice Mick Angelo Raoel, plus connu sous le nom de Mikakely, à l'âge de 47 ans, après une longue lutte contre les conséquences d'un AVC. Mikakely avait su s'imposer comme un bassiste incontournable, collaborant avec des groupes prestigieux tels que Zay et Samoëla, et marquant l'histoire musicale de Madagascar par son talent exceptionnel. Sa disparition a laissé un grand vide, non seulement sur scène mais aussi dans le coeur de ses proches et admirateurs.

Lalie, chanteuse

Lalie Hanitriniala Andriamazava s'est éteinte le 28 avril à l'âge de 48 ans, après avoir bravé pendant plusieurs années une maladie cruelle. Sa voix unique et son charisme ont marqué la scène musicale malgache, en particulier à travers son duo très connu avec Nanie, «Feo roa». Sa carrière, lancée en 1996 avec le hit «Miaraka aminao» avec Dô Rajohnson, avait connu un retour tant attendu en 2023, mais la maladie l'a emportée trop tôt. Lalie laisse derrière elle un héritage musical inestimable.

Xhi, artiste polyvalent

Le 8 mai, Guy Rajaofetra, surnommé Xhi, a quitté ce monde à l'âge de 81 ans. Auteur- compositeur, peintre, sculpteur, dessinateur, écrivain, Xhi incarnait l'essence de l'artiste complet, fidèle à ses racines malgaches. Son oeuvre, notamment sa bande dessinée «Besorongola», restera une référence pour les générations futures. Bien que la vieillesse ait eu raison de lui, Xhi laisse derrière lui un héritage de création et de transmission culturelle.

Rampal, Rebika

Le 14 août, Jean-Pierre Rampal Rakotomalala, membre fondateur du groupe Rebika, a succombé à des complications liées au diabète après plusieurs mois de souffrance. À travers sa musique, il a contribué à façonner l'identité du groupe, devenu une institution du paysage musical malgache. Sa disparition a marqué la fin d'une époque pour le groupe et pour tous ceux qui ont suivi son parcours exceptionnel.

A.S. Andry, pyrograveur

Le 4 septembre, Andry Solofo Andriamanantena, dit A.S. Andry, est décédé à 72 ans, après une semaine d'hospitalisation. Fils de Georges Andriamanantena, également connu sous le nom de Rado, poète et figure emblématique, il était un maître de la pyrogravure sur bois. Il a perpétué cette technique familiale avec un talent remarquable, inspirant de nombreuses générations. Héritier de son père Rado, A.S. Andry a transmis l'amour de cet art ancestral, assurant la continuité d'une tradition artistique malgache.

Fanaiky, bassiste

Le 10 septembre, le bassiste Ny Herivelona Fanaiky Rasolomahatratra, plus connu sous le nom de Fanaiky, a quitté ce monde après des années de lutte contre une maladie rénale. À 54 ans, Fanaiky était l'un des bassistes les plus respectés de Madagascar, son talent ayant marqué des générations de musiciens. Fondateur du groupe Solomiral, il était connu pour ses improvisations envoûtantes et sa maîtrise du jazz. Son départ est une grande perte pour la scène musicale malgache.

Serge Rodin, fondateur de Madajazzcar

Le 15 septembre, la communauté intellectuelle et culturelle malgache a perdu Serge Henri Rodin, professeur et fondateur de l'événement phare Madajazzcar à 75 ans. Serge Rodin a été un pilier de la scène culturelle malgache, non seulement par son rôle d'enseignant- chercheur mais aussi par son engagement envers le jazz et la culture malgache. Sa contribution à l'histoire de la musique et de l'art en général reste inestimable.