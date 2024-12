Madagascar: Infrastructures routières - Des équipements prépositionnés sur la RN6

Le ministère des Travaux publics et ses partenaires mettent en place des mesures d'urgence pour surveiller et prévenir toute perturbation de la circulation sur la Route nationale RN6, notamment aux passages à gué à Ifasy et à Mahavavy. Ainsi, « des équipements sont déjà préparés et les équipes sont à tout moment disponibles afin d'intervenir pour améliorer les passages à gué à Ifasy et à Mahavavy dès que la situation l'exige», indique le ministère de tutelle dans un communiqué publié ce vendredi. Les travaux réalisés visent à renforcer et à sécuriser ces points de passage afin de garantir la fluidité de la circulation.

Les engins et les matériaux nécessaires pour les travaux d'amélioration du passage à gué à Ifasy, situé au point kilométrique PK537+329, sont déjà en place. Ainsi, des travaux ont déjà été effectués dès que l'eau a commencé à se retirer. En ce qui concerne le passage à gué à Mahavavy, situé au point kilométrique PK 568, « la société Colas a déjà reçu des instructions pour effectuer le curage des ouvrages d'assainissement afin d'éviter que l'eau ne stagne trop longtemps sur le passage à gué », selon toujours le communiqué.