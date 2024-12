Cote d'Ivoire: Les Forces armées ivoiriennes réfutent les accusations du Gal Tchiani et appellent à la paix régionale

Dans un communiqué en date de ce samedi 28 décembre 2024, l'État-Major Général des Armées de Côte d'Ivoire a vigoureusement rejeté les accusations portées par le Général Abdourahmane Tchiani, chef de la junte au pouvoir au Niger.

Ce dernier, dans une récente interview diffusée à la télévision nigérienne et relayée sur internet, a accusé les Forces Armées Ivoiriennes de former des prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire, dans le but présumé de déstabiliser le régime issu du coup d'État du 26 juillet 2023.

Face à ces allégations qualifiées de graves et dénuées de preuves, l'État-Major des Armées de Côte d'Ivoire a jugé nécessaire de rétablir les faits. Dans son communiqué, il a rappelé l'engagement historique des Forces Armées Ivoiriennes en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région. "Les Forces Armées de Côte d'Ivoire demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire et restent fidèles à leur longue tradition de coopération régionale", souligne le texte signé par le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia.

Tout en rejetant fermement les accusations proférées par le chef de la junte nigérienne, l'État-Major a exhorté les autorités militaires du Niger à se recentrer sur leurs propres défis sécuritaires, "qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints".

Cette prise de position témoigne de la volonté de la Côte d'Ivoire de préserver les liens de coopération et de renforcer son rôle en tant qu'acteur clé pour la stabilité régionale.