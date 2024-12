Madagascar: Romuald Félix Rakotondrabe - « Des matchs amicaux en projet »

interview

Madagascar vient de décrocher dimanche son deuxième ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique des nations. Au cumul de points, les Barea ont défait les Eswatiniens par 2 à 1.

Comment avez-vous célébré la qualification la nuit du dimanche à Maurice ?

Nous n'avions rien prévu de spécial. Nous avons dû préparer nos bagages pour rentrer car notre départ était prévu très tôt. Nous avons dû quitter l'hôtel à 1 heure du matin pour faire une escale au Kenya. Nous étions pressés de rentrer car nous avions déjà fait des sacrifices en jouant pendant les fêtes de Noël à l'étranger, loin de la famille.

Vous n'aurez plus que moins d'un mois. Quand comptez-vous reprendre la préparation ?

Juste après le Nouvel An. Les joueurs ont demandé une petite pause. Nous envisageons de reprendre l'entraînement à zéro le vendredi 3 janvier ou, au plus tard, le week-end prochain.

Y aura-t-il des matchs amicaux prévus avant la phase finale ?

Nous avons proposé aux dirigeants d'organiser des matchs amicaux à Madagascar, mais aussi dans le pays hôte de nos matchs comptant pour la phase de groupes. Nous avons proposé de partir dix jours avant le coup d'envoi de la phase finale du CHAN... Pour l'heure, rien n'est confirmé. Cela dépend également du résultat du tirage au sort. Pour le match amical à Madagascar, nous comptons jouer contre une sélection provinciale, car nous avons déjà joué contre des sélections régionales.

Envisagez-vous d'apporter une retouche au groupe pour la phase finale ?

Nous allons justement analyser et voir cela de près. Il y a quelques choses à régler et à ajuster dans le groupe. Concernant la blessure du gardien de but, il n'y a rien de grave. D'ailleurs, nous avons les deux autres gardiens, Sandro et Mika, qui sont tous les deux en pleine forme.

Qu'est-ce qu'il faut rectifier et peaufiner durant les quelques semaines de préparation ?

Certes, nous avons raté des occasions, donc il faut travailler encore plus la concrétisation. Nous devrons renforcer le travail tactique, car nous avons constaté beaucoup de déchets techniques. Nous allons travailler dur et rectifier quelques points dans le bloc défensif, les renvois de balle, la couverture... Le match contre l'Eswatini comptait pour la qualification, et nous avons subi au retour après la victoire à l'aller.