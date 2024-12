Soudan: La force conjointe confirme son engagement à appliquer les règles de la guerre et à s'engager au combat

El Fasher — Le chef du département juridique de la Force conjointe des mouvements de lutte armée, le Lit-Gen Siddiq Benqo, responsable des droits de l'homme, a affirmé le souci total de la Force Conjointe d'appliquer les règles de guerre et d'engagement, et droit international humanitaire dans la lutte contre les ennemis de la patrie.

Il a conditionné la victoire sur les ennemis à la nécessité d'adhérer à l'éthique de la guerre conformément aux règles et lois internationales, et a appelé les héros de la force conjointe à veiller à identifier l'ennemi et la cible avec une grande précision au début de la bataille.

Lit-Gen « Bengo », selon son tweet sur la page principale de la force via Facebook, a déclaré que parmi les civils figurent les enfants, les femmes et les personnes âgées. Ceux qui ne participent pas à la guerre ne sont pas des cibles militaires, mais doivent être protégés et protégés. leur dignité préservée.

Il a souligné l'importance de traiter les prisonniers conformément aux normes et coutumes internationales, en ne pas les tuer , ni torturer ou maltraiter, mais en leur fournissant plutôt de la nourriture, des boissons et des soins, en plus de leur assurer une protection.

Lit-Gen Bengo a souligné que les installations civiles, telles que les écoles, les lieux de culte, les marchés et les quartiers généraux civils, ne sont pas non plus des cibles militaires, mais doivent être préservées et protégées.

Il a renouvelé l'engagement de la force conjointe à protéger les organisations internationales, régionales et nationales et leurs sièges, et à coopérer avec elles afin de fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin.