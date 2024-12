Tunisie: Le président Saïed - Priorité aux textes à caractère économique et social

Tunis — Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Kamel Maddouri.

Le chef de l'Etat a, à cette occasion, mis l'accent sur la nécessité d'accorder toute la priorité requise aux textes à caractère économique et social dans l'élaboration des projets de loi et de décret.

Il a également appelé les responsables en poste à veiller scrupuleusement à garantir le bon fonctionnement des services publics.

Lors de cet entretien, le président de la République est revenu sur la visite qu'il a effectuée, dimanche soir, dans un quartier de la capitale pour s'enquérir de sa situation en général et l'état de l'environnement en particulier.

Une visite effectuée le soir après avoir parachevé l'examen de nombre de projets de loi, a-t-il dit, ajoutant qu'il a choisi volontiers de ne pas être accompagné d'une équipe de photographes.

"Le travail se poursuit en continu (...) ce qui compte le plus c'est plutôt "le résultat" et non pas le fait d'"être sous les projecteurs", a déclaré le chef de l'Etat dans une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence de la République.

Le président Saïed a saisi l'occasion pour vilipender une "surabondance" insensée de responsables ainsi que l'hypertrophie des institutions parfois peu efficaces et gérées, le plus souvent, par des "forces rétrogrades".

"Que tout le monde sache en Tunisie ou ailleurs que l'État ne peut être gouverné via les les pages des réseaux sociaux mais plutôt par les lois et les institutions de l'État", a fait savoir le chef de l'Etat.

Et le président Saïed d'ajouter: le peuple tunisien a atteint un degré élevé de conscience et de maturité lui permettant de démasquer à jamais les plans et les projets suspects véhiculés par ces pages devenues obsolètes.

Il a réaffirmé l'engagement à oeuvrer sans relâche à répondre aux attentes légitimes du peuple en matière de liberté, de justice et de dignité nationale.