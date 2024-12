Maroc: Feuille de route du commerce extérieur - 524 propositions issues des rencontres régionales de concertation (M. Hejira)

Rabat — Les rencontres régionales de concertation sur l'élaboration de la feuille de route du commerce extérieur pour la période 2025-2026 ont permis de recueillir 524 propositions, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le secrétaire d'état auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira.

Dans une réponse à des questions orales portant sur les rencontres régionales de concertation sur l'élaboration de la feuille de route du commerce extérieur, M. Hejira a précisé que 80% des propositions émanent des régions, contre 20% (113 propositions) du niveau central.

Les propositions portent principalement sur l'amélioration de la compétitivité, la simplification des procédures, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, la diversification des marchés d'exportation, notamment en Afrique, et le renforcement du tissu d'exportation et de sa durabilité, a-t-il poursuivi.

Ces consultations ont mobilisé toutes les parties prenantes au niveau central, notamment la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les fédérations professionnelles, ainsi que les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, a-t-il relevé, notant que ces rencontres, tenues en moins d'un mois, ont rassemblé plus de 1.200 participants à l'échelle régionale.

Et de faire savoir que ces réunions ont montré que 85% des exportations proviennent de seulement trois régions, mettant en lumière l'importance d'instaurer un équilibre entre les différentes régions.

Par ailleurs, les exportations marocaines ont atteint 430 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, contre 716 MMDH pour les importations, a indiqué M. Hejira, soulignant le "défi de réduire le déficit commercial par la dynamisation des exportations".

Il a également précisé que 70% des exportations nationales sont dirigées vers l'Europe, principalement l'Espagne et la France, qui totalisent 46%.

Dans le détail, 92% des exportations marocaines sont concentrées dans six secteurs clés, à savoir l'automobile (34,4%), l'agriculture et les industries alimentaires (19,3%), les phosphates et dérivés (17,8%), les produits en cuir (10,7%), l'aviation (5,3%) et l'électronique (4,3%), a-t-il soulevé.