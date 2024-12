Togo: Pari tenu, Serge Tété Bénissan appelle à la vulgarisation de la discipline !

Le terrain de Basketball du stade Omnisports de Lomé a été en ébullition le Samedi 28 Décembre 2024 avec le bras de fer sportif, une discipline majeure internationale.

Au total, 22 athlètes ont pris part à cette compétition du Armwerstling Battle scindé en plusieurs catégories. Il s'agit notamment des catégories des 70 Kg, 80 Kg, 90 Kg, 100 Kg et une catégorie unique réservée à la gente féminine.

Aux termes de cette première édition du Armwerstling battle, Henry Otoo du Ghana s'offre la première place dans la catégorie des 70 Kg avec une médaille en Or et une enveloppe ; Wogbanga Kodjo du Togo prend la première place dans la catégorie des 80Kg, Mohamed Ismaël du Togo champion dans la catégorie des 90 Kg et N'Bamba Wassoumanou du Togo également est premier dans la catégorie des 100 Kg et la Ghanéenne Blessed Naa Abeka sacrée championne dans la catégorie des femmes face aux Togolaises. Après une confrontation entre les champions, Mohamed Ismaël du Togo a été, au cours de cette première édition du Armwerstling Battle, super champion.

Ce fut une occasion pour le promoteur, Serge Tété Bénissan, de manifester sa satisfaction et d'appeler à la vulgarisation de cette discipline.

"Vous savez, on ne peut qu'être content parce qu'on peut dire que c'est une aventure qui vient de commencer. Et ce sont des athlètes qui se débrouillent bien. Et comme vous le savez, à Sergio Sport on a envie d'accompagner l'excellence. Ce qu'on a fait aujourd'hui je pense que c'est pour les athlètes. Heureusement que le ministère a aussi reconnu ces athlètes et ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est une bonne chose et on ne peut qu'être content qu'il y a une motivation autour et on va essayer encore de suivre les athlètes pour voir ce que ça va donner dans l'avenir.

Vous savez comme je l'ai dit, tout ce qui touche vers l'excellence, Sergio Sport est intéressé par ça. Ce sont des athlètes qui sont vraiment motivés. Nous, on a envie d'accompagner dans tout le domaine de sport tous ceux qui travaillent bien, tous ceux qui ont l'intention d'apporter quelque chose à notre nation. Donc c'est l'objectif de Sergio Sport de les accompagner et d'apporter un plus à ça.

Oui c'est pour ça qu'on est obligé de vulgariser ce sport pour que les gens soient intéressés pour qu'il y ait plus d'athlètes pour pouvoir competir parce que on a vu que le Ghana a amené l'athlète de 60 Kg qui a écrasé la compétition avec nos athlètes qui ont 90 Kg et tout ça, je pense qu'il y a du travail à faire. Il faudrait qu'on aide cette Fédération ou ces associations sont dans le sport de bras de fer à vulgariser, à trouver plus d'athlètes compétiteurs et sans le savoir, aux derniers jeux africains, c'est cette discipline qui nous a rapporté plus de médailles à Accra.

Ils ne sont même pas encore une fédération, mais ils se débrouillent bien. Je pense qu'il faut qu'on les pousse, qu'on les accompagne à avoir beaucoup plus d'athlètes et à les motiver à aller plus loin. La suite c'est la vulgarisation, la promotion et d'autres compétitions après pour qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour affronter les autres lutteurs des autres pays".

Pour rappel, cette première édition du Armwerstling Battle a rassemblé dans la capitale Togolaise, le Ghana, le Bénin et le Togo.